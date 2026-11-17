Üretimlerinde 25 çeşit lokum bulunduğunu ve cezerye çeşitlerine de ağırlık verdiklerini anlatan Binay, reçel, helva ve pekmez gibi ürünlerin üretimine de başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve hayvancılığın yanı sıra gıda sektöründe üretim yapan işletmelerin ve yeni girişimcilerin de desteklendiğini ifade eden Binay, "Bu mutluluk verici bir durum. Bakanlığımıza teşekkür ediyor, minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımız bölgeye elinden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve tüm personeline de teşekkür ediyorum. Onlar da ellerinden gelen desteği sağlıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu destekleri, bölgemizin kalkınması açısından çok önemli buluyoruz." diye konuştu.