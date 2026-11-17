"BU DESTEKLERİ, BÖLGEMİZİN KALKINMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ" İşletme sahiplerinden Cahit Binay, AA muhabirine, 2010'da iki pişirme kazanı ve bir kesim makinesiyle üretime başladıklarını, zamanla işletmelerini büyüttüklerini söyledi. Devletin üreticilere destek vermesinin önemli olduğunu belirten Binay, şunları kaydetti: "Üç yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Allah razı olsun, destek oldular. Onların sayesinde büyümeye çalıştık. Ürünlerimizi Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Erzurum ve Iğdır'a kadar gönderiyoruz. Diğer illerden de talep eden müşterilerimiz olursa kargo yoluyla gönderim yapıyoruz. Kapasitemizi artırıp ihracat yapmayı da düşünüyoruz. Lokumlarımızı Erciş Şeker Fabrikası'nın pancardan elde ettiği şekeri kullanarak üretiyoruz. Başka şekerlerle istediğimiz kıvamı yakalayamıyoruz. Ürünlerimiz hem lezzetli hem de kaliteli."