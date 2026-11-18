Beş Avrupa Birliği ülkesi, 16 Kasım’da Viyana’da yaptıkları açıklamayla, iltica başvuruları reddedilen ancak ülkelerine geri gönderilemeyen kişilerin Ruanda’da kurulacak ortak bir merkeze gönderilmesini öngören planı duyurdu.

Plan, Yunanistan İnsan Hakları Ulusal Komisyonu EEDA’nın tepkisini çekti. Komisyon, geri gönderme prosedürlerinin göç politikasının meşru bir unsuru olduğunu kabul etmekle birlikte, kişilerin daha önce hiçbir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere gönderilmesinin Avrupa’nın geri dönüş politikasında önemli bir değişiklik anlamına geldiğini belirtti.

“İNSAN HAKLARI AÇISINDAN CİDDİ ENDİŞELER VAR”

EEDA’nın açıklamasında, söz konusu uygulamanın temel haklar ve hesap verebilirlik bakımından ciddi soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.

AB mevzuatının üçüncü ülkelere geri gönderme işlemlerine belirli ön koşullar ve güvenceler çerçevesinde izin verdiği hatırlatılan açıklamada, ilgili ülkelerde asgari insan hakları standartlarının korunması gerektiğine dikkat çekildi.

İNGİLTERE’NİN RUANDA GİRİŞİMİ HATIRLATILDI

Ruanda planına ilişkin endişelerini dile getiren komisyon, İngiltere’nin geçmişte hayata geçirmeye çalıştığı benzer girişimi de örnek gösterdi. Açıklamada, bu girişimin üçüncü ülkelere gönderme uygulamalarının doğurabileceği ciddi tehlikeleri ortaya koyduğu ifade edildi.

“İNSANLAR TAŞINACAK NESNELER DEĞİL”

EEDA, göç yönetiminde insan onurunun ve bireysel koşulların göz ardı edilemeyeceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Göç yönetimi, bireyleri bir ülkeden diğerine taşınacak nesneler olarak ele alamaz. İnsan onuruna saygı, her türlü geri göndermede ilgili bireyin kişisel koşullarının ve söz konusu naklin birey için doğuracağı sonuçların dikkate alınmasını gerektirir.”

Yunanistan İnsan Hakları Ulusal Komisyonu, Ruanda planının uygulanmasında insan hakları güvencelerinin ve kişilerin bireysel durumlarının dikkate alınması gerektiği uyarısında bulundu.