Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) varlıklarının yüksek riskli yatırım araçlarına yönlendirildiği ve zararla çıkıldığı yönündeki Ümit Özdağ ile Ümit Özlale kaynaklı iddiaları değerlendirdi. Karahasanoğlu, muhalefet temsilcileri ve bazı gazeteler tarafından bu işlemlerden yakın zamanda çıkılmış gibi kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Programda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin konuya ilişkin resmi açıklamalarına da yer veren Karahasanoğlu, söz konusu yatırımların geçtiğimiz yıl yapıldığını ve 2025 yılı içerisinde tamamından çıkış gerçekleştirildiğini aktardı. Bakan Çiftçi'nin verilerine dayandırılan değerlendirmede, iddiaların aksine sandığın bu süreçten zarar etmediği, yatırılan 1 milyar liraya karşılık 100 milyon lira (yüzde 10) kar elde edildiği ifade edildi.