T.C.HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C.HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Sayı : 2025/206 Esas
21/10/2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı gaip adayı ŞİYAR BOR gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 16958930900
ADI SOYADI : ŞİYAR BOR
BABA ADI : AYDIN
ANA ADI : HAVYA
DOĞUM TARİHİ : 21/09/1999
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN02598049