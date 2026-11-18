Ordu'da kaçak et operasyonu! 600 kilo ete el konuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu’da otogarda denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kaçak yollarla taşındığı belirlenen 600 kilogram ete el koyarak ürünleri muhafaza altına aldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ihbar üzerine Sivas'tan Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne çuval ve poşetler içerisinde gönderilen etleri incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde etlerin veteriner sağlık raporunun bulunmadığı ve soğuk zincir kurallarına uygun araçlarla taşınmadığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebileceği değerlendirilen toplam 600 kilogram ete el konularak gerekli işlemler başlatıldı. El konulan etler, gerekli işlemlerin yapılması ve imha edilmesi amacıyla Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.