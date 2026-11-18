Türkiye'ye şantaj: Müzakere masasına gelirseniz size onay veririz
Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye'ye Gümrük Anlaşması üzerinden şantaj yapmaya kalkarak büyük bir skandala imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye'ye Gümrük Anlaşması üzerinden şantaj yapmaya kalkarak büyük bir skandala imza attı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne yaklaşması için teşvikler sunmayı amaçladıklarını, ancak bunun Kıbrıs sorununda atılacak adımlara bağlı olduğunu söyledi.
Letimbiotis, "Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne yaklaşabilmesi için alan tanımak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerinde yapıcı bir tutum göstermesi gerekir. Bunlar yalnızca Kıbrıs kaynaklı yükümlülükler değil, Avrupa yükümlülükleridir" dedi.
Rum Hükümet Sözcüsü şöyle devam etti: AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeye ilişkin bizim tutumumuz şudur.
Türkiye yapıcı bir tutum ve yapıcı bir istek gösterirse ve Kıbrıs sorununda esaslı müzakerelerin 2017'de Crans-Montana'da kesildikleri noktadan yeniden başlamasıyla esaslı ilerleme adımları atılırsa, AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeye ve yıllardır sürmeyen Türkiye Gümrük Birliği görüşmelerinin başlamasına elbette onay vereceğiz.
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