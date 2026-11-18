ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|2650310417
|İLK EV ALIŞVERİŞ MERKEZİ LTD.ŞTİ.
|2026051213JlU0000016
|202103202103
|0015
|0015
|63.000,00
|3080
|63.000,00
|NİNE HATUN MAH. 174. SK. 34 A ESENLER İSTANBUL
|3860088543
|27008457384
|ERKAN FIRTINA
|2026102113JlV0000003
|202112202112
|3080
|0,00
|3080
|157.608,00
|GÜNEŞTEPE MAH. SOĞANAĞA SK. 63 10 GÜNGÖREN İSTANBUL
|3930238207
|30001915256
|SELÇUK GENÇ
|2026110913JlY0000015
|202101202112
|0010
|0010
|34.128,75
|3080
|34.128,75
|YENİŞEHİR MAH. DEDEPAŞA CAD. DUMANKAYA 13E 2/14 27 PENDİK İSTANBUL
|4701312957
|İKRAGÜL TEKS. AKSESUAR KUMAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026052113JlW0000018
|202201202212
|0010
|0010
|239.981,46
|3080
|736.702,06
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. 193 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|4701312957
|İKRAGÜL TEKS. AKSESUAR KUMAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026052113JlW0000022
|202207202209
|0033
|0033
|64.653,78
|3080
|210.719,02
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. 193 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|4701312957
|İKRAGÜL TEKS. AKSESUAR KUMAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026052113JlW0000021
|202204202206
|0033
|0033
|45.826,19
|3080
|137.478,57
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. 193 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|4701312957
|İKRAGÜL TEKS. AKSESUAR KUMAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026052113JlW0000020
|202201202203
|0033
|0033
|38.829,19
|3080
|116.487,57
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. 193 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|4701312957
|İKRAGÜL TEKS. AKS. KUMAŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026052113JlW0000014
|202210202210
|0015
|0015
|30.825,04
|3080
|109.232,80
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. 193 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000009
|202401202412
|0010
|0010
|4.028.885,37
|3080
|4.028.885,37
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000020
|202407202409
|0033
|0033
|3.624.769,48
|3080
|3.624.769,48
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..
|2026041413JlZ0000018
|202408202408
|0015
|0015
|2.470.130,70
|3080
|2.470.130,70
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000008
|202301202312
|0010
|0010
|1.561.544,87
|3080
|1.561.544,87
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000006
|202307202309
|0033
|0033
|1.350.215,31
|3080
|1.350.215,31
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000007
|202301202312
|0010
|0010
|826.147,89
|3080
|2.478.443,67
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000028
|202408202408
|0021
|0021
|650.034,39
|3080
|650.034,39
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000012
|202307202307
|0015
|0015
|580.614,65
|3080
|580.614,65
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000013
|202308202308
|0015
|0015
|457.291,73
|3080
|457.291,73
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000017
|202407202407
|0015
|0015
|429.684,69
|3080
|429.684,69
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041313JlZ0000003
|202301202303
|0033
|0033
|414.328,25
|3080
|1.242.984,75
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000019
|202404202406
|0033
|0033
|404.116,14
|3080
|404.116,14
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000001
|202304202306
|0033
|0033
|246.590,06
|3080
|739.770,18
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000005
|202304202306
|0033
|0033
|211.329,56
|3080
|211.329,56
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000011
|202306202306
|0015
|0015
|190.195,89
|3080
|190.195,89
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000016
|202406202406
|0015
|0015
|158.958,41
|3080
|158.958,41
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000022
|202307202307
|0021
|0021
|152.793,33
|3080
|152.793,33
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041013JlZ0000006
|202303202303
|0015
|0015
|143.490,95
|3080
|430.472,85
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041013JlZ0000007
|202304202304
|0015
|0015
|136.081,78
|3080
|408.245,34
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000023
|202308202308
|0021
|0021
|120.339,93
|3080
|120.339,93
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000027
|202407202407
|0021
|0021
|113.074,92
|3080
|113.074,92
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000015
|202405202405
|0015
|0015
|107.948,00
|3080
|107.948,00
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000014
|202404202404
|0015
|0015
|56.386,50
|3080
|56.386,50
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000021
|202306202306
|0021
|0021
|55.613,04
|3080
|55.613,04
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041013JlZ0000008
|202305202305
|0015
|0015
|45.864,97
|3080
|137.594,91
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000026
|202406202406
|0021
|0021
|41.831,16
|3080
|41.831,16
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|7701071550
|KARAÇALI TEKS. İPLİK KUMAŞ AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026041413JlZ0000010
|202306202306
|0015
|0015
|39.984,30
|3080
|119.952,90
|MERKEZ MAH. GÜNGÖREN CAD. 61 31 BAĞCILAR İSTANBUL
|8000724181
|43300209810
|EROL ŞAPALOĞLU
|2026081113JlY0000013
|202404202404
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|YOK KARADİKMEN KÜME EVLERİ 18A YOK ÇAMOLUK GİRESUN
|8111279884
|WHİTE GROUP PETROL ÜRÜNL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026110213Jla0000006
|202110202110
|0015
|0015
|120.001,07
|3080
|360.003,21
|MERKEZ MAH. 712. SK. NUR İŞ MERKEZİ 10 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|8111279884
|WHİTE GROUP PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026110213Jla0000004
|202106202106
|0015
|0015
|61.738,03
|3080
|185.214,09
|MERKEZ MAH. 712. SK. NUR İŞ MERKEZİ 10 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|8111279884
|WHİTE GROUP PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2026110213Jla0000002
|202101202112
|3074
|0,00
|3074
|149.853,13
|MERKEZ MAH. 712. SK. NUR İŞ MERKEZİ 10 21 BAĞCILAR İSTANBUL
|35884832966
|CEYDA CANAN CANDAŞ
|2026071313JlU0000007
|202101202112
|0001
|0001
|34.291,29
|0,00
|Kapı No: Daire No: Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|35887832802
|CÜNEYT CANDAŞ
|2026071313JlU0000008
|202101202112
|0001
|0001
|34.291,29
|0,00
|Kapı No: Daire No: Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02597920