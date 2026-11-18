AK Parti Grup toplantısına bu yüzden mi katılmadı? Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı fon soruşturmasında ifadeye çağrıldı
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Fon vurgunu soruşturmasında ismi geçen ve şirketine kayyım atanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bu gelişmenin yankıları sürerken Hayati Yazıcı'nın da bugünkü AK Parti TBMM grup toplantısına katılmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Gelişme, Mustafa Yazıcı'nın bağlantılı olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin de aralarında bulunduğu dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasının ardından yaşandı.
TMSF DÖRT ŞİRKETE KAYYIM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında 17 Kasım'da dört şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Kayyum kararı verilen şirketler arasında Mustafa Yazıcı'nın bağlantılı olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin yanı sıra Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ de yer aldı. Savcılık, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan krediler ve menkul kıymet işlemleri üzerinden elde edilen kaynakların şirketler arasında aktarılarak aklandığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
HAYATİ YAZICI GRUP TOPLANTISINA KATILMADI
Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadığı ortaya çıktı.
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