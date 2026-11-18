ABD’de 2028 başkanlık seçimlerine yönelik beklentiler, Politico için PF Global tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasıyla gündeme geldi.

Anket sonuçlarına göre, bir sonraki ABD başkanının Demokrat Parti’den çıkacağını düşünen Amerikalıların sayısı, Cumhuriyetçi Parti’nin kazanmasını bekleyenlerin yaklaşık iki katı oldu.

Araştırmada, katılımcıların üçte birinden azının Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray’ı elinde tutacağına inandığı görüldü.

Trump'a oy verenlerin cevapları dikkat çekti

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a oy veren seçmenlerin beklentileri oldu.

Araştırmaya göre, Trump’a oy veren her beş Amerikalıdan biri, 2028 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkanlığı kaybedeceğini düşünüyor.

Buna karşılık Trump seçmenlerinin yüzde 60’ı, Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray’daki yönetimini sürdüreceğini bekliyor.

Demokrat seçmenlerde yüzde 87'lik beklenti

Ara seçimlerin ardından gerçekleştirilen araştırma, Demokrat Parti seçmenlerinin 2028 seçimlerine ilişkin beklentilerini de ortaya koydu.

2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris’e oy verenlerin yüzde 87’si, bir sonraki başkanlık seçimini kendi partilerinin kazanacağını düşünüyor.

Bu oran, Demokrat seçmenlerin partilerinin seçim performansına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyetçilerde seçim sonrası yeni dönem

Politico, araştırma sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından siyasi geleceğini yeniden değerlendirdiği bir dönemde açıklandığını aktardı.

Haberde, Cumhuriyetçilerin bir yandan seçim sonuçlarının etkilerini aşmaya çalışırken diğer yandan Donald Trump’ın yaklaşık on yıldır belirleyici olduğu parti siyasetinin geleceğine ilişkin yol haritasını şekillendirmeye çalıştığı belirtildi.

Anket, seçmenlerin 2028 seçimlerine ilişkin mevcut beklentilerini yansıtırken, seçim sonucuna ilişkin kesin bir öngörü niteliği taşımıyor.