Bebek katili İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ederken can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 kişinin saldırılar sonucu ve 1 kişinin daha önce aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini bildirerek, 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakanlık, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 658’e, yaralıların sayısının ise 6 bine yükseldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 bin 710’a, yaralı sayısı da 176 bin 131’e ulaştı.