BYD Türkiye ile resmen alay ediyor: Yaptıkları paylaşıma bakın
Manisa yatırımını iptal eden Çinli otomobil markası BYD'den Türkiye ile ilgili ilginç bir paylaşım geldi. Çin devi gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa yatırımını iptal eden Çinli otomobil markası BYD'den Türkiye ile ilgili ilginç bir paylaşım geldi. Çin devi gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.
Otomobil gazetecisi Taylan Özgür Dil’in aktardığı bilgilere göre, BYD Global’in X hesabından Antalya’da düzenlenecek COP31’e ilişkin yaptığı paylaşım, gelen tepkilerin ardından kısa süre içerisinde silindi. Tepkilerin odağında ise Çinli otomobil üreticisinin Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığı ancak daha sonra askıya aldığı fabrika yatırımı bulunuyor.
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, 10 Haziran’da Reuters’a verdiği röportajda, şirketin Türkiye’deki fabrika projesini durdurduğunu açıklamıştı. Haberde, BYD’nin bu yılın son çeyreğinde Macaristan’daki yeni tesisinde üretime başlamayı hedeflediği ve Avrupa operasyonlarına öncelik vermesi nedeniyle Türkiye’deki fabrika çalışmalarını askıya aldığı belirtilmişti.
Li, açıklamasında şirketin kısa vadeli önceliğinin Macaristan fabrikasını faaliyete geçirmek olduğunu vurgularken, sonraki aşamada Avrupa’da ikinci bir üretim tesisi için uygun seçenekleri değerlendireceklerini ifade etmişti.
BYD, 2024 yılında Türkiye’de otomobil üretim tesisi kurmak amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. Ancak projenin askıya alınması, şirketin Türkiye yatırımıyla ilgili beklentileri ve son gelişmelerin ardından gündeme gelen tepkileri yeniden tartışmaya açtı.
Taylan Özgür Dil, BYD'nin paylaşımını alıntılayarak, "BYD ilginç bir şirket. Global hesaplarından Antalya’daki COP31 için hazırladıkları bir gönderiyi paylaştılar. Zaten Çin Pavyon’unda birçok teknoloji sergilediler. Sanırım gelen tepkiler üzerine bu gönderiyi az önce kaldırdılar" dedi.
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