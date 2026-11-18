GEÇMİŞ KÜLTÜRÜN TİCARET ALIŞKANLIKLARI YAŞATILIYOR Esnaf İbrahim Serezli de 30 yıldır aynı dükkanda esnaflık yaptığını dile getirdi. Bedestende genellikle düğün malzemeleri ve çeyiz ağırlıklı ürünlerin satıldığını aktaran Serezli, “Özellikle köylerde ve kırsal kesimde yaşayanlar, buradan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Tarihi dokusu ve geçmiş kültürün alışkanlıkları burada bulunuyor. Burada ticaret hiçbir zaman bitmez.” dedi. Esnaf Hülya Lüle de bedesten çarşısının ticaretin kalbinin attığı bir merkez olduğunu belirtti. Bedestenin genellikle düğün ve nişan yapacak ailelerin uğrak noktası olduğunu vurgulayan Lüle, “Burada satılan ürünler Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir kültürünü yansıtır. Tarihi bir çarşıyız. Turlar buraya geliyor. Yerli ve yabancı turistler hatıra olarak hediyelik eşyalar alıyor.” diye konuştu.