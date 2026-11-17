Fon soruşturmasında Şamil Tayyar da şüpheli sıfatıyla ifade verdi: “Ağır bir iftirayla karşı karşıyayım”
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Fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Eski vekil Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yaklaşık 1,5 saat ifade veren Tayyar, hakkındaki iddiaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında Eski vekil Şamil Tayyar da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
TERA SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen Tayyar, soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline yaklaşık 1,5 saat boyunca ifade verdi. İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Tayyar, kendisine yöneltilen iddiaların TERA suç örgütü olarak nitelendirdiği kişiler tarafından ortaya atıldığını savundu.
Tayyar, “TERA suç örgütünün bir kumpasıyla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Onların akıl almaz bazı iddiaları vardı. Savcı Bey de o soruları yöneltti, cevabımızı verdik” ifadelerini kullandı.
“SESİMİ KESMEK İSTİYORLAR”
Hayatında hiç tanımadığı ve karşılaşmadığı kişilerin kendisi hakkında gerçek dışı iddialar ortaya attığını öne süren Tayyar, bu girişimin fon soruşturmasındaki mücadelesini engellemeyi amaçladığını iddia etti.
Tayyar, “Hayatımda görmediğim, tanımadığım, bilmediğim, canlı olarak bile görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım insanların benimle ilgili akla hayale gelmeyen çirkin iddiaları var. Anlaşılan o ki benim bu fon vurguncularıyla mücadele azmimi kırmak, sesimi kısmak ve bu mücadele sürecini akamete uğratmak için bir kumpas hazırladıklarını görüyorum. Ağır bir iftira ile karşı karşıyayım” dedi.
Şamil Tayyar, şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.