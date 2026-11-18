Gaziosmanpaşa’da okuma yazma öğrenmek için eğitim sıralarına oturan kadınlar, yıllardır hayalini kurdukları bir beceriyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evlerinde verilen eğitimler sayesinde günlük yaşamlarında karşılaştıkları pek çok zorluğun üstesinden gelmeye başlayan kadınlar, artık kendi işlerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Telefonlarına gelen mesajları okuyabilmekten kendilerini yazılı olarak ifade edebilmeye kadar birçok alanda yeni bir başlangıç yapan kadınlar, öğrendikleri harflerle bu kez kendi hayatlarına dair iz bırakan anılarını kaleme aldı.

KADINLARIN HAYAT HİKÂYELERİ “HECELEMEK” KİTABINDA BULUŞTU

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evlerinde düzenlenen okuma yazma eğitimlerine 212 kadın katıldı. Eğitim sürecinde okuma yazma becerisi kazanan kadınlar, yıllardır hafızalarında taşıdıkları anılarını, yaşadıkları zorlukları ve hayat tecrübelerini kendi cümleleriyle kâğıda döktü.

Kadınların öğrenme azmini ve hayat mücadelelerini yansıtan hikâyeler, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bir araya getirilerek “Hecelemek” adlı kitaba dönüştürüldü. Böylece kadınların eğitim yolculuğu, kendi hayatlarını anlatabildikleri kalıcı bir esere dönüştü.

“HİÇ OKULA GİTMEDİM, ŞİMDİ KENDİ HİKÂYEMİ YAZDIM”

Kitabın yazarlarından Ayten Karakaya, okuma yazma öğrenmenin hayatında meydana getirdiği değişimi anlattı. Daha önce hiç okula gitmediğini belirten Karakaya, “Hiç okula gitmedim. İki senedir buraya geliyorum. Okuma yazma öğrendim. Artık bir yere gittiğimde okuyabiliyorum. Kitaba da içimden geldiği gibi yazdım. Okuma yazma bilmeyen bütün kadınlarımızın öğrenmesini çok istiyorum.” dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİM OKUMA YAZMA ÖĞRENMEKTİ”

Okuma yazma öğrenmeden önce kendisini ifade etmekte zorlandığını söyleyen kitabın yazarlarından Nayla Doğan ise yıllardır kurduğu hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Doğan, “Bir yere gittiğimde kendimi ifade edemiyordum. Ben bugünleri çok bekledim. En büyük hayalim okuma yazma öğrenmekti. Çok şükür, onu öğrendim. Kitaba ilk duygularımı yazdım. Allah başkanımızı eksik etmesin, çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TELEFONUNA GELEN MESAJI OKUMAK İÇİN BİRİNİ BEKLİYORDU

Kadınların eğitim sürecine ilişkin bilgi veren okuma yazma eğitmeni Gizem Aslanoğlu, öğrencilerinin zaman içerisinde gösterdiği gelişime dikkat çekti. Bir yıldır kadınlarla birlikte çalıştığını belirten Aslanoğlu, “Hanımların yazmakta, okumakta ve telaffuz etmekte zorlandıklarını gördüm. Onlarla birlikte bir yolculuğa başladık. Zaman içerisinde her harfi düzgün bir şekilde yazmayı, okumayı ve telaffuz etmeyi öğrendiler. Bir zamanlar yazı yazmayı hayal bile edemezken bana mektup yazdılar. Şimdi de kendi duygularını anlattıkları çok güzel bir kitabımız çıktı.” dedi.

Öğrencilerinin hayatındaki değişimi Nayla Doğan üzerinden örneklendiren Aslanoğlu, “Nayla abla, telefonuna gelen mesajı okuyamadığı için bütün gün eve birinin gelmesini bekliyordu. Artık kendi başına okuyabiliyor. Bu kadınlarımız, okuma yazma öğrenmeye cesaret edemeyen diğer kadınlara da örnek oluyor. Bilgi Evlerimiz onlar için çok önemli bir fırsat. Diğer kadınlarımızın da bu fırsattan yararlanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

KADINLARIN HİKÂYELERİ EMİNE ERDOĞAN’A TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “81 İl, 81 Kadın, 81 Hikâye: Bize Özgü” sergisinin açılışında, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz, kadınların kaleme aldığı hayat hikâyelerinden oluşan “Hecelemek” adlı kitabı Emine Erdoğan’a takdim etti.

Kadınların kendi kalemlerinden çıkan hikâyeleri bir araya getiren eser, okuma yazma eğitiminin yalnızca harfleri öğrenmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kadınların günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını ve kendilerini ifade etmelerine imkân sağladığını ortaya koydu.