Kahramanmaraş’ta 10 kişiyi katletmişti O caninin babası bakın ne yaptı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta 1’i öğretmen 9’u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, oğluna müdahale eden ve ölümüne yol açan Necmettin Bekçi’ye karşı hukuk davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Bekçi’den şimdilik 200 TL talepte bulunulması dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, oğlunu etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açtı.
10 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRI
15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen olayda, İsa Aras Mersinli babasına ait silahlarla okula saldırmıştı.
Saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi saldırgana müdahale etmişti. Etkisiz hale getirilen Mersinli olay sırasında yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından yürütülen soruşturmada Bekçi'nin meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilmiş ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
OĞLUNU DURDURAN KİŞİYE DAVA AÇTI
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde saldırıya ilişkin yargılanan tutuklu sanık Uğur Mersinli, bu kez oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'yi mahkemeye verdi.
Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Mersinli'nin avukatı aracılığıyla Bekçi'den şimdilik 200 TL talep ettiği belirtildi.
Dilekçede, dava değerinin ilerleyen süreçte artırılması ve ıslah hakkının saklı tutulması da dikkat çekti.
BABA VE ANNENİN YARGILANMASI SÜRÜYOR
Öte yandan 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili ceza davası da devam ediyor.
Tutuklu sanık Uğur Mersinli, 10 kişinin ölümüne ilişkin muhtemel kastla öldürme ve diğer suçlamalarla yargılanıyor.
Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla yargılanıyor.