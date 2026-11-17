Sözcü’den kovulan Özdil, olacakların sinyalini vermişti: Böyle olmasın diye uğraştık, yazık oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sözcü TV’deki görevine son verilen Yılmaz Özdil’in daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Kanalın yönetiminde yaşanan gelişmelerin ardından konuşan Özdil, “Böyle olmasın diye samimiyetle uğraştık” diyerek sürece ilişkin tepkisini dile getirdi. Özdil’in ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler de yaşanan tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve Özgür Özel ekibiyle ters düşünce işine son verilen CHP’li Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’ye kayyum atanmasına ilişkin yaptığı yorumda; “Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, böyle olmasın diye samimiyetle uğraştık, yazık oldu” dedi.
Sözcü TV’den atıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak buradan gündemi yorumlamaya başlayan Yılmaz Özdil, “Sözcü grubundan ayrıldım. Çok şükür ki YouTube'a hiçbir parti veya hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. YouTube'a sökmüyor. Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan özgürce devam edeceğiz. Tıpkı 2023'te olduğu gibi Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek” diyerek olacakların sinyalini vermişti.
Gündem
Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?
Siyaset
Paralı aparatlara açtı ağzını, yumdu gözünü… Yılmaz Özdil’den YP’lilere ‘ulan’lı, ‘şerefsiz’li salvolar
Gündem
Yılmaz Özdil Yeni Parti’nin içinden geçti: "Ulan partinizin yarısı AKP'ye geçti be şerefsizler!"