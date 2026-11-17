Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve Özgür Özel ekibiyle ters düşünce işine son verilen CHP’li Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’ye kayyum atanmasına ilişkin yaptığı yorumda; “Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, böyle olmasın diye samimiyetle uğraştık, yazık oldu” dedi.

Sözcü TV’den atıldıktan sonra kendi Youtube kanalını kurarak buradan gündemi yorumlamaya başlayan Yılmaz Özdil, “Sözcü grubundan ayrıldım. Çok şükür ki YouTube'a hiçbir parti veya hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. YouTube'a sökmüyor. Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan özgürce devam edeceğiz. Tıpkı 2023'te olduğu gibi Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek” diyerek olacakların sinyalini vermişti.