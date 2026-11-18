"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu’na ilişkin ziyaretlerine devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, sert mesajlar verdi.

"Biz bu işin içinde yokuz" diyerek İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıklayan Özgür Özel, "Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİKLEŞME İLE İLGİLİ BİR ADIM ATILMADI

Aldıkları karara; komisyon raporunun demokratikleşmeyi öngören 7. maddesinin uygulanmadığını, kayyım uygulamalarının sürdüğünü, 3 televizyon kanalına kayyım atanmış olduğunu, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmadığını gerekçe gösteren Özel, şu açıklamalarda bulundu: "Biz bugüne kadar hep bu ülkede analar ağlamasın diye doğru yerde durduk. Şehit cenazesi gelmesin diye doğru yerde durduk. Ülke demokratikleşsin diye doğru yerde durduk. Ama artık şunu herkes bilsin ki; dün sabah Sözcü gazetesine, geçen hafta Halk TV’ye, ondan önce Tele 1’e, T24’e kayyım atayıp hepimizin sesini keseceksin, sonra geleceksin ‘Gelin birlikte bir şey yapalım, tarihe birlikte geçelim.’"

HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYSUN

“Şahsi hesaplarla yürütülen böyle bir sürecin bundan sonraki aşamaları için kimse kendi şahsi hesabına bizi katıp hesap yapmasın. Herkes şapkasını önüne koysun. Silahsızlanmanın belli koşulları var. Bu silahlardan biri olarak kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığına oy verilmemesini de görüp ‘O silahı da masaya bıraksın siyasi partiler’ diyorlar. Bir tane butlancı hemen diyor ki ‘Tamam ben varım.’ Öbür tarafta diğer partilere de aba altından sopa göstererek, kendi danışmanlarına tarih ilan ettirerek, ittifak ortaklarına o tarihi desteklettirerek, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi 2028 Nisan gibi netleşti’ diyorlar Meclis’in alacağı karara. Diyor ki, ‘Silahların bırakılması başka, sen beni aday yapmaması silahını da masaya bırak bakalım.’ Milletvekillerinin özgür iradesiyle kullanacağı oya dahi ipotek koymaya çalışan bir anlayış var. Ondan sonra ‘Gelin birlikte yapalım.’ Herkes sözünün arkasında duracak. Altına imza atmışsınız ve sözünün arkasında duran bir tarafta burada duruyor ama diğerleri ‘Demokratikleşme ile ilgili adım atacağız’ diye söz verenler, bırakın demokratikleşmeyi her gün despot bir iktidarın pratiklerinin daha da ilerisine, daha da ilerisine geçiyorlar. Böyle bir şey mi olur ya? Muhalif kanal olmayan? Nerede şimdi kamerası? Halk TV nerede, Sözcü TV nerede, Tele 1 nerede? T24’ten arkadaşlar nerede? Böyle bir ülkede demokrasinin askıya alındığı, muhalefetin susturulduğu bir ülkede hiç utanma sıkılma kalmamış, ‘Hadi bakalım birlikte olalım.’”

PARÇA KIRANLARA SÖYLÜYORUM

"Bundan sonra Yeni Parti’nin bir yerde kapısını çalacaksanız, o kapıyı çalmaya gelirken daha önce verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Sarayın bürokratlarına teslim olanlara söylüyorum. Baskıyla, zorla bir şeyler yapmaya çalışanlara söylüyorum. Biz bu işin içerisinde yokuz. Bizim bu işlerin içerisinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarihinde verdikleri sözleri tutacaklar. Rapor orada, Komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Aha orada bir tane de makbul muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın. Seçilmiş, seçim kazanmış, sokakta peşinden 10 binler yürüyen, milyonları meydanlara dolduran bir muhalefet, sizin bulunduğunuz zemine meşruiyet kazandırmayacak. Majestelerinin muhalefetiyle istediğiniz yolu yürüyün."