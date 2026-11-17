İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü TV'ye kayyım atandı.

Gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Burak Akbay, Türkiye’den ayrıldıktan sonra yaşamını İsviçre’nin dünyaca ünlü Alp kasabası Gstaad’da sürdürüyor.

Akbay ailesinin, Gstaad’ın merkezindeki ana gezinti yolu (promenade) üzerinde yer alan çok katlı bir dağ evinde ikamet ettiği biliniyor. Kiracı veya mülk sahibi olma durumuna göre bölgedeki emlak değerlerinin yüksekliğiyle öne çıkan bu konut, aileyi bölgenin sosyal etkinliklerinin merkezinde tutuyor.Bölgedeki emlak piyasasına hâkim kaynaklara göre, Gstaad merkezinde bu ölçekte ve konumda bir dağ evinin aylık kira bedeli 10 milyon TL’den aşağı değil. Bölgedeki emsal mülklerin satış fiyatları ise 700 milyon TL’den başlıyor.

Kiracı ya da mülk sahibi olma durumuna göre değişmekle birlikte, söz konusu konut aileyi Gstaad’daki sosyal ve kültürel etkinliklerin tam merkezinde konumlandırıyor.

Aile, bölgedeki seçkin sosyal organizasyonlara düzenli olarak katılım gösteriyor. Örneğin, Mart 2025’te, dünyaca ünlü sanat müzayedecisi Simon de Pury, sosyal medya üzerinden Eda ve Burak Akbay’a, popüler bir restoranda düzenlenen özel bir akşam yemeği daveti için sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletmişti.

Sosyal çevresinde ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde Burak Akbay’ın Richard Mille marka bir saat taktığı görülüyor. Bu markanın saatlerinin başlangıç fiyatlarının yaklaşık 4 milyon TL seviyesinde olduğu biliniyor. Ayrıca Akbay’ın İsviçre’de Ferrari marka bir otomobile sahip olduğu da yerel çevrelerde dile getirilen bilgiler arasında yer alıyor.

Akbay ailesinin İsviçre’deki sosyal yaşama uyum sağladığı hızlı bir şekilde entegre olduğu görülüyor. Resmi kayıtlar,kayıtlara göre Eda Narin Akbay’ın, 2019 yılında ülkeye bir at ithal etti. Ailenin çocukları ise bölgedeki prestijli kış sporları kulüplerine üye oldukları ve kayak yarışmalarında dereceler aldıklarını gösteriyor. Ailenin çocukları, eğitim hayatına Gstaad’daki özel bir okulda devam ediyor.

Bu sosyal profilin temelleri geçmişe dayanıyor. Nitekim Akbay çiftinin isimleri 2016 yılında Saint-Tropez’de gerçekleşen yüksek profilli doğum günü kutlamalarında da davetli listelerinde de yer almıştı.

Öte yandan, Burak Akbay’ın ismi, Türkiye’de Sözcü gazetesi ve Estetik Yayıncılık A.Ş. üzerinden yürütülen hukuki ve mali incelemelerle gündemdeki yerini koruyor. Türk makamları tarafından hazırlanan iddianamelerde, Akbay’ın 2011-–2016 yılları arasındaki finansal faaliyetleri ve şirket yönetimindeki rolü yargı denetimine konu edilmiş durumda.

Türkiye’de bu yasal bu süreçler devam ederken, Akbay ailesi Gstaad’daki yaşamlarını sürdürerek yerel sosyal çevrede aktif bir profil çizmeye devam ediyor.

Öte yandan Ayrıca Akbay’ın Sözcü medya grubunu, İsviçre merkezli Beme AG şirketi aracılığıyla kontrol etmeyi sürdürdüğü de iddialar arasında.Kamuoyunda, söz konusu ticari yapının İsviçre'deki yaşam standartlarıyla olan finansal bağına dair çeşitli tartışmalar ve iddialar dile getirilmekte.