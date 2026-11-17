Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a ulaşımı sağlayan Kırım Köprüsü'nde, Ukrayna'nın saldırılarının ardından durdurulan tren seferleri tek hat üzerinden yeniden başladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından Kırım Köprüsü'nün trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Köprüde tren geçişlerinin tek hat üzerinden yeniden başladığı aktarılan açıklamada, diğer hatta da onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Moskova-Kerç ve Adler-Kerç seferlerini yapan trenlerin hareket ettiği, St. Petersburg ve Moskova'dan gelen diğer trenlerin de kısa süre içinde Kerç'e gönderileceği kaydedildi.

Kerç'ten Rusya ana karasına yapılacak tren seferleri ile Kırım'daki otobüs seferlerinin bugün planlanan tarifeye göre düzenleneceği kaydedilen açıklamada, geciken trenlerdeki yolculara yiyecek ve gerekli hizmetlerin sağlandığı, ek tren seferlerinin düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus gazetesi İzvestiya'ya yaptığı açıklamada, köprünün hasar gördüğünü belirterek, "Onarım çalışmalarıyla ilgili takvim oluşturulacak. Köprünün onarılacağından ve eskisinden de daha iyi hale getirileceğinden ise hiçbir şüphe yok." dedi.

Olay

Ukrayna dün Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemişti. Saldırıda, köprü hasar görmüştü.

Ukrayna ordusu 2022 ve 2023'te de köprüye saldırılar düzenlemişti.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve "Kerç" ismiyle de anılan köprü stratejik öneme sahip.