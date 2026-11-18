2 basamak birden geriledi! A Milli Takım’a FIFA sıralamasında kötü haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın kasım ayı dünya sıralamasında 1.556 puanla iki basamak gerileyerek 33’üncü sıraya düştü.
A Milli Futbol Takımı’nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklanan sıralamada, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2.004 puanla ilk sırada yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1.966 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, 1.950 puanlı Fransa üçüncü, 1.938 puana sahip İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Fas, iki basamak yükselerek 1.809 puanla beşinci sıraya yerleşti.
A Milli Futbol Takımı ise 1.556 puanla 2 basamak düştü ve 33. sırada yer aldı.
FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
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