Elektrik panosunu açtı, canından oldu! 18 yaşındaki genç akıma kapılarak hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yozgat’ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aşağınohutlu Mahallesi Köy Muhtarları Derneği mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.K.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.