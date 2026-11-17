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Sözcü TV'ye düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu olurken, geçmişiyle ilgili çok az bilgiye erişilebilmesi dikkat çekti.

EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER SIR GİBİ

Daha önce Milliyet gazetesinde Reklam Grup Direktörlüğü yapan Sıdalı, uzun yıllardır Sözcü Medya Grubu bünyesinde görev alıyor. İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) yönetim kurulunda da görev alan Sıdalı’nın eğitim hayatı ve mezun olduğu okullara ilişkin bilgiler ise tam bir muamma.

ÖNCE MİLLİYET SONRA SÖZCÜ KARİYERİ

Milliyet gazetesindeki görevlerinin ardından Sözcü Medya Grubu bünyesinde çalışmaya başlayan Sıdalı, burada Reklam Grup Başkanlığı görevini üstlendi.

Milliyet gazetesinde uzun yıllar Reklam Grup Direktörlüğü yapan Sıdalı, 1 Haziran 2011 itibarıyla görevinden ayrıldı. Ayrılık kararını çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesajla duyurdu.

REKLAM MÜDÜRÜYDÜ BİRDEN YÖNETİCİ OLDU!

Sıdalı'nın Sözcü bünyesindeki yöneticilik geçmişi, gazetenin farklı tarihlerde yayımladığı haberlerde de yer aldı. 2018, 2022 ve 2024 yıllarındaki haberlerin yanı sıra 7 Mart 2026'da yayımlanan bir haberde de Reklam Grup Başkanı unvanıyla anıldı. 17 Kasım 2026 sabahında Sözcü TV'ye yönelik operasyon haberlerinde ise Sıdalı'nın Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla gözaltına alınması dikkat çekti. Funda Sıdalı’nın Sözcü TV’de yönetim kurulu başkanı olmasına rağmen, geçmişte sadece reklam işleri ile tanınması, gizemli hayatı, eğitim geçmişine erişilememesi gibi detaylar kafaları karıştırdı.

EŞİ İYİ PARTİLİ ESKİ VEKİL İDDİASI!

Kamuoyuna açık kaynaklarda Funda Sıdalı’nın ulusal bir kanalı yönetmesine rağmen hakkında yeterli ve sağlıklı bilgilere ulaşılamaması bir yana, eşinin İyi Partili eski bir vekil olduğu yönündeki iddialar da ilgi çekti.

18 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU

İzmir-Aydın otoyolunda Ağustos 2019'da meydana gelen kazada, dönemin İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı’nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarpmış ve gencin ölümüne sebep olmuştu. Sıdalı, polise verdiği ilk beyanda, otoyolda normal seyrinde giderken bir kişinin aniden önüne çıktığını, daha sonra arabayı hemen durdurduğunu ve polise haber verdiğini ifade etmişti.

İzmir’de ölümlü kazaya karışan İyi Partili Zeki Hakan Sıdalı’nın, Sözcü’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Funda Sıdalı’nın eğşi olduğu iddia edilirken, taraflardan ve kaynaklardan iddiayı doğrulayacak bir bilgiye erişilemedi.

SIR İLİŞKİLER YUMAĞI!

MHP’den ayrılan Meral Akşener ve arkadaşlarının İYİ Parti’yi kurmasına FETÖ’nün ön ayak olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmış, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası için darbecilerce hazırlanan bakanlar-başbakanlık listesinde Akşener'in isminin de yer aldığı iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yine Akşener’in 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce MHP genel başkanlığına aday olduğu süreçte kullandığı "Ben başbakan olacağım" sözü de ‘İP lideri darbe girişimini önceden biliyor muydu?’ sorularına yol açmıştı.

Sonraki süreçte bugün FETÖ operasyonu düzenlenen Sözcü’nün Akşener ve İyi Parti’nin arkasında durup desteklemesi, İyi Parti’nin de yapılan operasyonu ve kayyım atamasını eleştirerek Sözcü’nün arkasında durması manidar bulundu. Kamuoyu, Sözcü-İyi Parti-FETÖ arasındaki gizemli bağlantıyı merak ediyor.