Türkiye'yi oyalıyorlardı: F-35'lerle ilgili kritik açıklama geldi
ABD, F-35'ler konusunda Türkiye'yi oyalamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 tedariki ve Eurofighter çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD, F-35'ler konusunda Türkiye'yi oyalamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 tedariki ve Eurofighter çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyon faaliyetlerine değinen Güler, F-35 ve Eurofighter savaş uçaklarının tedarik süreçleri ile F-16 modernizasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının tedarikine yönelik girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı.
Güler, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: F-16 modernizasyonu ve tedarik faaliyetlerimiz ile F-35 alımı konusundaki girişimlerimizi de ülkemizin milli güvenlik ihtiyaçları ve ilgili uluslararası süreçler çerçevesinde sürdürüyoruz.
Bakan Güler, F-35 tedarikine yönelik girişimlerin devam ettiğini bildirmekle birlikte olası bir anlaşma, uçak sayısı veya teslimat takvimine ilişkin yeni bir bilgi paylaşmadı.
Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecine de değinen Güler, Birleşik Krallık ile yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini açıkladı.
Eurofighter savaş uçaklarının üretimi ve bakım-idame altyapısının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:
Öte yandan Eurofighter uçağı tedarikine yönelik çalışmalarımız kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen uçak üretimi ve bakım-idame altyapısının oluşturulmasına yönelik süreç planlı bir şekilde devam etmektedir.
Güler'in açıklamasında, Eurofighter tedarikine ilişkin mevcut çalışmaların sürdüğü vurgulanırken teslimat takvimine yönelik yeni bir ayrıntıya yer verilmedi.
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