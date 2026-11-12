Kardemir Çelik’in haddehane modernizasyonuna Sinosure’dan 22,35 milyon Euro’luk finansman onayı

110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan Kardemir Çelik, sürdürülebilir büyüme ve üretimde verimlilik hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Şirket, halka arz izahnamesinde de yer verdiği haddehane modernizasyon projesinin finansmanına yönelik olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin ihracat kredi sigorta kuruluşu Sinosure’dan 9 Kasım 2026 tarihinde 22 milyon 352 bin 941 Euro tutarında kredi kullanım onayı aldı. Uluslararası finansman mekanizmalarından yararlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koyan Kardemir Çelik, modernizasyon yatırımıyla üretim gücünü ve rekabet avantajını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

“Güçlü yatırım vizyonumuzla üretimin geleceğini şekillendiriyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Kardemir Çelik olarak üretim altyapımızı ileri teknolojilerle geliştirmeyi ve sürdürülebilir büyümemizi destekleyen yatırımları hayata geçirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Haddehane modernizasyon projemiz için Çin’in Sinosure mekanizması kapsamında aldığımız onay, uluslararası finansman kaynaklarına erişim kabiliyetimizin ve şirketimizin yatırım vizyonunun önemli bir göstergesi. Bu yatırımla üretim süreçlerimizde verimliliği artırırken maliyet yapımızı daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiye ve modernizasyona yaptığımız yatırımlarla küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.