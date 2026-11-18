Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin milli gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2’den elde edilen optik uydu görüntülerinin, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen ‘Gezgin Uydu Görüntü Portalı’ üzerinden ücretsiz olarak erişime sunulduğunu duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İklim değişikliğini anlamak, dünyaya farklı bir açıdan bakmakla başlıyor. Dünyanın gözü COP31 için Antalya’ya çevrilirken, uydu teknolojileri de gezegenimizdeki değişimleri anlamamıza katkı sağlıyor. Uydu görüntüleri; tarım alanlarından bitki örtüsüne, su kaynaklarından arazi kullanımına kadar pek çok değişimin izlenmesine ve analiz edilmesine imkan tanıyor. Biz de milli uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2’den elde edilen optik uydu görüntülerini ‘Gezgin Uydu Görüntü Portalı’ üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz. Dünyaya uzaktan bakıyor, değişimleri yakından takip ediyoruz” dedi.

UYDU VERİLERİ GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilerek halkın ve araştırmacıların hizmetine sunulan Gezgin Portal, Türkiye’nin yerli ve milli gözlem uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine tek bir dijital platform üzerinden erişim imkanı tanıyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu RASAT ile tamamen yurt içinde tasarlanıp üretilen GÖKTÜRK-2 uydularının optik görüntülerini barındıran portala, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak ücretsiz şekilde ulaşılabiliyor.

Kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çeken platformda; farklı harita katmanları, tarih ve görüntü netliği filtreleri aracılığıyla istenilen bölgeye ait sınırlar ve uydu verileri anında görüntülenebiliyor. Araştırmacılar ve kullanıcılar, kendi dosyalarını sisteme yükleyerek ya da harita üzerinde nokta, çizgi ve poligon araçlarıyla özel çalışma alanları oluşturarak seçtikleri görüntüleri sepetlerine ekleyebiliyor ve tek tıkla ücretsiz olarak indirebiliyor.