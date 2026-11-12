Milletvekili İsmail Ok'u öldürmeye teşebbüs! Ceza bu kadarcık mı?

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül 2022'de vücut kırgınlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay'ın yönlendirmesiyle Ok'a üç serum uygulandı. Serumların tamamlanmasının ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi.

MR incelemesinde beyninde ödem tespit edilen Ok, yaklaşık 7 saat sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve sağlık çalışanlarından şikâyetçi oldu.

OK'A AİT TEDAVİ KAYITLARINI SİLDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok'a ait tedavi kayıtlarının sistemden silindiğinin tespit edildiği belirtildi.

Akçay hakkında “Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs”, acil tıp teknikeri Şevval Öcal hakkında kas içine uygulanması gereken ilacın doktora danışılmadan damar yoluyla uygulanması nedeniyle “Taksirle yaralama”, hastane müdürü Mehmet Avcıküçük hakkında ise “Suç delillerini gizleme” suçlamasıyla dava açıldı.

SADECE 3 AYLIK CEZA

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Ali Akçay ve Şevval Öcal ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında hastanenin bilgi işlem sisteminde sorun bulunduğunu ileri süren Akçay, “Daha önce de belirttiğim gibi hastanenin bilgi işlem sisteminden kaynaklanan bir sorun söz konusudur. Doğrudan benimle ilgili bir problem olmadığından beraatimi talep ediyorum” dedi.

Sanık Öcal da suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şevval Öcal'a “Taksirle yaralama” suçundan, mağdurun yaşamını tehlikeye sokan durum nedeniyle yapılan artırım ve takdiri indirim sonucunda 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Doktor Ali Akçay ise aynı suçtan 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, iki sanık hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hastane müdürü Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatine hükmedildi.

FETÖ'CÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan doktor Ali Akçay'ın 2020 yılında Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı ve “Silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.