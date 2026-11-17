Özlem Zengin’den HABAŞ patronuna ev hapsi tepkisi: “Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun?”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve tam 19 emekçinin hayatını kaybettiği feci patlamanın ardından, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında verilen "ev hapsi" kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ayağa kaldırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Kurul kürsüsünden yargı kararına çok sert tepki göstererek, "Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım!" sözleriyle milyonların vicdanına tercüman oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlama gündeme geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ev hapsi kararına yönelik eleştirileri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, karardan duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti.
“BEN DE RAHATSIZIM”
Başaran hakkında verilen ev hapsi kararını eleştiren Zengin, “Ali Mahir Bey gibi rahatsızım. Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım AK Parti milletvekili olarak, benim arkadaşlarım da rahatsız. 19 insan hayatını kaybetmiş, daha evvel yapılan bir sürü iş kazası var” ifadelerini kullandı.
“TOPLUM VİCDANINI RAHATLATACAK BİR CEZA VERİLSİN”
Kararın toplum vicdanında oluşturduğu rahatsızlığa dikkat çeken Zengin, sorumlular hakkında toplumun vicdanını rahatlatacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Zengin, “O zaman toplum vicdanını rahatlatacak, hak edecek bir ceza verilsin ya, bir şey yapılsın, uygulama yapılsın. Ev hapsi nedir yani bu insanlar için? Tabii ki biz de bundan rahatsızız. Yani biz sizlerden farklı değiliz” dedi.
“VİCDAN HEPİMİZİN ORTAK NOKTASIDIR”
Türkiye’de yaşanan olayların ve toplumun tepkilerinin tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini belirten Zengin, vicdanın ortak bir değer olduğunu vurguladı.
Zengin, “Türkiye'nin genel tablosu ne ise bütün partilere de aynı şey yansıyor, sirayet ediyor. O yüzden, değerli arkadaşlarım, vicdan hepimizin ortak noktasıdır ve Türkiye halkının da ben vicdanına itimat ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.