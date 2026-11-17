Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlama gündeme geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ev hapsi kararına yönelik eleştirileri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, karardan duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti.

“BEN DE RAHATSIZIM”

Başaran hakkında verilen ev hapsi kararını eleştiren Zengin, “Ali Mahir Bey gibi rahatsızım. Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım AK Parti milletvekili olarak, benim arkadaşlarım da rahatsız. 19 insan hayatını kaybetmiş, daha evvel yapılan bir sürü iş kazası var” ifadelerini kullandı.

“TOPLUM VİCDANINI RAHATLATACAK BİR CEZA VERİLSİN”

Kararın toplum vicdanında oluşturduğu rahatsızlığa dikkat çeken Zengin, sorumlular hakkında toplumun vicdanını rahatlatacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Zengin, “O zaman toplum vicdanını rahatlatacak, hak edecek bir ceza verilsin ya, bir şey yapılsın, uygulama yapılsın. Ev hapsi nedir yani bu insanlar için? Tabii ki biz de bundan rahatsızız. Yani biz sizlerden farklı değiliz” dedi.

“VİCDAN HEPİMİZİN ORTAK NOKTASIDIR”

Türkiye’de yaşanan olayların ve toplumun tepkilerinin tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini belirten Zengin, vicdanın ortak bir değer olduğunu vurguladı.

Zengin, “Türkiye'nin genel tablosu ne ise bütün partilere de aynı şey yansıyor, sirayet ediyor. O yüzden, değerli arkadaşlarım, vicdan hepimizin ortak noktasıdır ve Türkiye halkının da ben vicdanına itimat ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.