Kazaya karıştı, aracını bırakıp kaçtı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kazaya karışan sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Edirne Uzunköprü’de meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü olay yerinden kaçtı.
Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan şahıs, aracı olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı kısa sürede yakaladı.
Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.