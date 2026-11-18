MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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KONYA DEFTERDARLIĞI
|Sıra No
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MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI
|ADRES
|İHBARNAME FİŞ NUMARASI
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİNİN NEV'İ
|CEZANIN NEV'İ
|VERGİNİN MİKTARI ( TL )
|CEZANIN MİKTARI ( TL )
|1
|ROBERT MURIC
|6241579868/ 99471928616
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA
|2025111413BiE0000016
|01/2024-12/2024
|0012
|3080
|8.430.367,59
|8.430.367,59
|PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE
|6231696963/ 99108731008
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA
|2025111413BiE0000014
|01/2024-12/2024
|0012
|3080
|10.655.051,20
|10.655.051,20
|2
|MARLOS MORENO
DURAN
|6232093159/ 99154444358
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA
|2025111413BiE0000015
|01/2024-12/2024
|0012
|3080
|10.921.077,72
|10.921.077,72
|Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103 – 106 ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
LİSTEDE YER ALAN VERGİ KODU ADLARI:
0012 GELİR VERGİSİ ( GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR )
3080 VERGİ ZİYAI
#ilangovtr
Basın No: ILN02596982