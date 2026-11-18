Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Türkiye Sohbetleri – Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Süreci” programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, sendikalar, üniversite öğrenci toplulukları, kanaat önderleri ve basın mensupları katıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ MASAYA YATIRILDI"...

Programda, Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini ve ortak geleceğini yakından ilgilendiren Terörsüz Türkiye hedefi farklı yönleriyle ele alındı. Konuşmacılar, aynı konu çerçevesinde değerlendirmelerini paylaşırken toplumsal birlikteliğin, karşılıklı anlayışın ve ortak gelecek iradesinin önemine dikkat çekti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, konuşmasında Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terörün ağır sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirterek bu süreçte güvenlik güçlerinin şehitler verdiğini, masum vatandaşların hayatını kaybettiğini ve binlerce ailenin büyük acılar yaşadığını ifade etti.

Terörün yalnızca can kayıplarına neden olmadığını, toplumsal hayatı, ekonomik gelişmeyi ve ülkenin sahip olduğu imkânları da olumsuz etkilediğini vurgulayan Vali Akmeşe, devletin kamu düzenini, vatandaşların güvenliğini ve ülkenin bütünlüğünü korumak için kararlılıkla mücadele ettiğini dile getirdi.

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI VE GAZİLERİMİZİN HASSASİYETİ UNUTULMAMALI"...

Vali Akmeşe, bugün huzur ve güven içerisinde yaşanmasında şehitlerin ve kahraman gazilerin büyük fedakârlıkları bulunduğuna dikkat çekerek şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin daima gözetilmesinin devletin ve milletin ortak sorumluluğu olduğunu, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini belirten Akmeşe, çocukların ve gençlerin terörün ve şiddetin gölgesinden uzak, huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir gelecek için çalışmanın önemini vurguladı.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU"...

Terörsüz Türkiye hedefinin, terörün yol açtığı ağır bedellerin geride bırakılması, huzur ve güven ortamının kalıcı hâle gelmesi, kardeşlik bağlarının ve milli birlik beraberliğin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Akmeşe, ortak değerler etrafında kenetlenmenin gerekliliğine, farklılıklara saygı gösterilmesinin, birbirini anlamanın ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"HUZUR VE GÜVEN, KALKINMANIN DA TEMELİ"...

Konuşmasında güvenlik ve istikrarın ülkenin kalkınmasına sağlayacağı katkılara da değinen Vali Akmeşe, güçlü bir huzur ortamının eğitim, bilim, üretim, yatırım ve istihdam alanlarında yeni imkânlar oluşturacağını. Ülke kaynaklarının toplumsal refah için daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çeken Akmeşe, ortak gelecek anlayışının güçlendirilmesinin Türkiye'nin gelişimi açısından taşıdığı değeri vurguladı.

Niğde'de gerçekleştirilen Türkiye Sohbetleri programı, Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren Terörsüz Türkiye sürecinin farklı kesimlerin katılımıyla değerlendirilmesine ve toplumsal istişare ortamının güçlendirilmesine imkân sağladı.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna Niğde