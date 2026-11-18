Netflix'te 6 yıllık aranın ardından izleyiciyle buluşan "Bir Başkadır" dizisinin ikinci sezonu, özellikle terapi sahneleriyle tartışmaların odağında yer alıyor. Uzun yıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sergilediği tespitlerle geniş kitlelerce tanınan Prof. Dr. Arif Verimli de dizideki terapi kurgusuna kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Prof. Dr. Verimli, dizideki sahnelere gönderme yaparak "Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda..." ifadelerini kullandı. Mesleki yaklaşımına da değinen usta psikiyatrist, psikometrik testler, EEG, MR ve idrar tahlili gibi tıbbi tetkikler yapmadan asla teşhis koymadığını vurguladı.

SEANS ÜCRETİNİZ NE KADAR?

Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, bir takipçinin yönelttiği "Seans ücretiniz ne kadar?" sorusuna Verimli, tek seans ücretinin 6 bin lira olduğu cevabını verdi.

Prof. Verimli'nin açıkladığı 6 bin liralık seans ücreti, X kullanıcıları arasında hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıların bir kısmı Türkiye'nin en tanınmış ve kıdemli psikiyatristlerinden biri için bu rakamı makul bulurken, bir kısmı ise yüksek bularak eleştirdi.