SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43. Kuruluş yıl dönümünü bahane ederek, sokağa dökülen Rumların ardından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis de sürdürülen müzakereler kapsamında 19 maddelik taslağını Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler’e (BM) sundu. Hristodulidis tek taraflı hazırladığı pakette Maraş’ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını talep ederken; 2006 yılında Finlandiya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında gündeme getirilen Mağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi önerisini yeniden masaya taşıdı. Rum tarafı, 2017 yılında sonuçsuz kalan Crans-Montana görüşmelerinin yeniden temel alınmasını isterken toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantörlük konularının birbiriyle bağlantılı şekilde müzakere edilmesini önererek, Türkiye’nin 1960 Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan haklarını da tartışmaya açmayı hedefledi.

Öte yandan; Hristodulidis’in hazırladığı 19 maddelik taslak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ın geçtiğimiz aylarda taraflara sunduğu metinle birebir örtüşüyor. Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan uzmanlar, hem Rum tarafının hem de BM’nin taleplerinin kabul edilmesi halinde adada Türk varlığının sorgulanmaya açılacağını belirterek Hristodulidis’in gerçeklerden uzak taleplerde bulunduğunu vurguladı.

‘19 MADDE DAYATMADIR’

Hristodulidis’in taslağının bir dayatma örneği olduğunu kaydeden Kıbrıs Tarihçisi Ayşenur Atak, “Hristodulidis’in 19 maddelik paketi, Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını görmezden gelen ve Rum tarafının adanın tamamı üzerindeki siyasi hâkimiyet iddiasını yeniden gündeme taşıyan bir girişimdir. Maraş’ı isteyen, Mağusa Limanı’nı AB denetimine bırakmayı öneren, Türkiye’nin garantörlüğünü tartışmaya açan Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin iradesini hangi hakla yok saymaktadır? Kıbrıs, İsrail ve Atina’nın arka bahçesi değildir. Doğu Akdeniz’in kalbindeki bu ada, Türkiye’nin millî güvenliğinden ve Türk dünyasının stratejik geleceğinden ayrı düşünülemez. EOKA terör örgütünün Enosis uğruna işlediği cinayetler, 1963’te yaşananlar ve 1974’teki soykırım yanlısı darbe Türk milletinin hafızasından silinmeyecektir. KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünde bayrağımızın yakılması ise EOKA zihniyetinin izlerinin hâlâ yaşadığını gösteren vahim bir örnektir. Türk bayrağa uzanan el milletimizin egemenliğini hedef almaktadır. Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı tartışanlar önce bu garantörlüğü zorunlu kılan tarihsel gerçeklerle yüzleşmelidir. Crans-Montana’da çöken federasyon modelini yeniden dayatmak sonuçsuz bir çabadır. Kıbrıs Türkleri azınlık değildir; Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı güvenliğimizin temel unsurlarıdır” şeklinde konuştu.

YUNAN VE RUM TEZLERİ KARŞILIK BULMAYAN TALEPLER

Sürecin Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini test etme amacı taşıdığını belirten Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Dr. Ayhan Sarı ise, “Söz konusu taslağın detaylarının aslında bir önemi yok. Net bir gerçek var: Güney Kıbrıs ve Yunanistan bize tarihten bu yana düşmanlık besleyen, hasmane bir tavır takınan yapılardır. Bunların varoluşu sürekli İngiliz, Fransız, Rus müdahalesiyle olmuş, 90’lı yıllardan sonra da sırtlarını Avrupa Birliği’ne dayayarak Türkiye karşıtı pozisyonlarını sürdürmüşlerdir. Şimdi onları destekleyecek bir Avrupa yok; bahsettiğim güçler Ukrayna’da birbirine girmiş durumda. Bu jeostratejik denklemde Türkiye ile kimse karşı karşıya gelmek istemiyor. Yunan tezleri söylemlerin ötesinde karşılık bulmuyor. Yunanlılar ve Rumlar bunu gördü ve denize düşen yılana sarılır misali İsrail’e sarıldılar. İsrail de Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini bu iki yapı üzerinden bir maşa gibi kullanarak test etmeye ve kışkırtmaya çalışıyor. Sonuç olarak bu hamleleri İsrail’in kışkırttığı devletçiklerin hezeyanları olarak okuyorum” dedi.