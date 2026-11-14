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Gündem Büyükakın, atık suyun yüzde 97’sinin İstanbul’dan olduğunu söyledi; “Marmara’yı en çok İstanbul kirletiyor”
Gündem

Büyükakın, atık suyun yüzde 97’sinin İstanbul’dan olduğunu söyledi; “Marmara’yı en çok İstanbul kirletiyor”

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Büyükakın, atık suyun yüzde 97’sinin İstanbul’dan olduğunu söyledi; "Marmara’yı en çok İstanbul kirletiyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve atık su yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Marmara’ya bırakılan atık suların kaynağına dikkat çeken Büyükakın, arıtılmayan atık suyun yüzde 97’sinin İstanbul kaynaklı olduğunu belirtti. “Marmara’yı en çok İstanbul kirletiyor” diyen Başkan Büyükakın, “Üç yıl sonra Türkiye’de tüm atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma yapan tek il Kocaeli olacak” dedi.

“MARMARA’NIN KURTULUŞU ORTAK SORUMLULUKTA”

Programda İstanbul ile çevre konusunda yapıcı bir ilişki kurulup kurulamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Başkan Büyükakın, “Samimi söylemek gerekirse kuramıyoruz” ifadelerini kullandı. Marmara Denizi’nin korunması için bütün kıyı şehirlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Büyükakın, kirlilikle mücadelenin tek bir belediyenin çabasıyla sonuçlanamayacağına dikkat çekti.

 

“MARMARA’YA HER GÜN 4,5 MİLYON TON ATIK SU BIRAKILIYOR”

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan illerin atık su yönetimindeki sorumluluklarına dikkat çeken Büyükakın, kirliliğin boyutunu rakamlarla ortaya koydu. Marmara’ya her gün 4,5 milyon ton atık su bırakıldığını belirten Büyükakın, bu miktarın yalnızca yüzde 53’üne ön arıtma uygulandığını, ön arıtmaya tabi tutulan miktarın yüzde 97’sinin İstanbul kaynaklı olduğunu söyledi.

 

 

“ATIK SUYUN YÜZDE 97’Sİ İSTANBUL KAYNAKLI”

Büyükakın, Marmara Denizi’ne bırakılan atık su miktarına ilişkin çarpıcı veriler paylaşarak, “Marmara’ya kıyısı olan iller, günde 4,5 milyon ton atık suyu denize bırakıyor. Bunların sadece yüzde 53’üne ön arıtma yapılıyor. Bu miktarın yüzde 97’si İstanbul kaynaklı. Her gün 2,25 milyon metreküp su ön arıtmayla denize veriliyor. Geri kalanı ise arıtılmadan salınıyor. Yani kaba pisliği arıtıp geri kalanını denize bırakıyorlar” dedi.

 

“KOCAELİ, İLERİ BİYOLOJİK ARITMADA ÖRNEK OLACAK”

Başkan Büyükakın, Kocaeli’de atık suların tamamının biyolojik arıtmadan geçirilerek deşarj edildiğini belirtti. İleri biyolojik arıtmada ise yüzde 100 hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükakın, 23 arıtma tesisinin tamamında biyolojik arıtma yapıldığını, bunlardan 2’sinde fosfor arıtmasının da tamamlanacağını söyledi. Büyükakın, “Üç yıl sonra Türkiye’de tüm atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma yapan tek il Kocaeli olacak” dedi.

 

 

MARMARA İÇİN TÜM KIYI ŞEHİRLERİNE ÇAĞRI

Marmara’nın korunmasının ortak mücadele gerektirdiğini belirten Büyükakın, Kocaeli’de yürütülen dip çamuru temizliği ve çevre yatırımlarının diğer kıyı şehirlerinin de sorumluluklarını yerine getirmesiyle sonuç vereceğini söyledi. “Ben bir yandan Marmara’yı temizliyorsam yanımdaki şehir kirletiyorsa bunun bir anlamı yok” diyen Başkan Büyükakın, ortak mücadele çağrısı yaptı.

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Yorumlar

Hakan Sönmez

Gelecek dönem İstanbul'a bu Tahir lazım. Adı bile Tahir zaten. Diploması var, doktorası bile net. İstanbul'un yüzünü güldürür.

İkinci sırada kirleten ise Kocaeli..

Belki de İstanbula yakın ölçüde.
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