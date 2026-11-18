Fon soruşturmasında Türkiye’yi sallayacak gelişme! Görevden alınan eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili “Yok artık” dedirten iddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 129 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun şirket devirleri ve milyarlarca liralık fon işlemlerine müdahil olduğu öne sürülürken, yüz binlerce dolarlık ödemeler ve külçe altın iddiaları soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, tutuklanan iş insanları ve eski bürokratların ifadelerinden çarpıcı iddialar çıktı.