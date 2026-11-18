Çakmak, eylül ayının ilk haftasında Kavcıoğlu'nun kendisini aradığını belirterek şu iddialarda bulundu: "En son eylül ayının ilk haftasında kendisi toplantıda beni aradı. Yanında birileri vardı, Katılımevim finansmanı için Pusula Pay Yönetim (PYŞ) fonlarına para yatırmamı istedi. Hatta kendisi başka kurumların da bu şekilde yatıracağını söyledi. 20 milyar TL Pusula'nın Katılımevim için fona ihtiyacı olduğunu söylediler. 6 milyar TL ek para istedi. Diğer kurumlar da 1-2 milyar TL olarak katılacaklarmış… Ayrıca Tera'nın Pusula'yı alacağı süreçte de Tera'ya fonlarda destek olmamı bizzat benden Kavcıoğlu istedi."