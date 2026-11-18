28 ilde yapılan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! İşte partilerin son oy oranları
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 5 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. ASAL Araştırma'nın verilerine göre kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 29,7 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 25,4 ile ikinci, DEM Parti ise yüzde 9,5 ile üçüncü sırada ölçüldü. Araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 7,7, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 7,0 ve CHP'nin oy oranı ise yüzde 5,5 olarak kaydedildi.