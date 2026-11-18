Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de CHP'nin oy oranı oldu. Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 5,5 olarak ölçüldü. Bu sonuçla CHP, AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti'nin gerisinde altıncı sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin oy oranları yüzde 3,2 olarak ölçülürken, Zafer Partisi yüzde 3 ile bu iki partiyi takip etti.