Diyarbakır'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazası can aldı. Çınar ilçesine bağlı Şükürlü Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Şükürlü Mahallesi'nde seyir halindeki tır ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 24 yaşındaki Hüseyin Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki B.B. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga götürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Tır ile otomobilin hangi nedenle çarpıştığının belirlenmesi için soruşturma sürüyor.