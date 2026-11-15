Vehbi Korkutata kaleme aldı! ‘Şakamız yok İsrail’e gireriz’

Araştırmacı Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata, yayımladığı son değerlendirme yazısında Orta Doğu'da tırmanan diplomatik ve askeri gerilimi tüm yönleriyle ele aldı. İsrail siyasetinde Binyamin Netanyahu döneminin kapanıp hükümet kurma görevinin Gadi Eisenkot'a verilmesiyle başlayan yeni sürece değinen Korkutata, Antalya'daki COP31 Dünya Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki çevre ve insanlık dramına dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve Ankara'nın İsrail'e yönelik sert tepkisini aktardı. Yazısında İran cephesinden gelen açıklamalar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonlara dair itiraflarını da değerlendiren Korkutata, Han Yunus'ta soğuktan hayatını kaybeden Gazzeli bir çocuğun dramı üzerinden İslam dünyasının sessizliğine sert sözlerle sitem etti.

Korkutata'nın yazısı şöyle:

Binyamin Netanyahu ve Gadi Eıssenkot!

İsrail'de Netanyahu devri kapandı!

Yeni dönemde hükümet kurma görevi Gadi Eısenkot'ta..!

Ankara'dan çok sert tepki!

İsrail'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaya Ankara'dan sert yanıt geldi.

Başkan Erdoğan, COP31'deki Gazze açıklamaları nedeniyle hedef alan İsrail'e Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail'in ifadelerini "alçakça ve hadsiz itiraflar" olarak nitelendirerek gerçekleri gizleme çabası olarak değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert uyarı!

Bakınız bizim şakamız yok, "İsrail'e gireriz" Nasıl ki Karabağ'a girdiysek, nasıl ki Libya'ya girdiysek aynısını İsrail'e de yapabiliriz. Yapmamamız için bir sebep yok ve sadece güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.

Başkan Erdoğan'dan Gazze çağrısı!

Antalya'da devam eden COP31'in Üçüncü gününde Başkan Erdoğan'nın ev sahipliğinde COP31 Dünya Liderler zirvesi başladı.

Açılış konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Gazze"de bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kırım yaşanmıştır. Bölgeye insani yardımların geçişine serhal izin verilmeli. Bu tecrit politikası son bulmalı. Bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirmelidir" dedi..

Başkan Erdoğan, "Gazze"li çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır" dedi..

İran yüksek ulusal güvenlik konseyi sekreteri Muhsin Rızai, "İsrail şimdi Türkiye'yi de tehdit ediyor.” dedi.

Erdoğan'a hakaret ve tehditler yöneltiyor. Oysa Türkiye büyük bir ülke, Türkiye Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'ın İsrail işgali altına düşmesini de engelledi?

Bu direniş cephesi de İran’dı..

İran ve direniş cephesinin bölgedeki İslam ülkelerini korumak için yaptığı fedakarlıklar tarihte eşi ve benzeri görülmemiş nitelikte!

İran Ordusundan dünyayı sarsan mesaj!

"Sadece ülkemiz için değil, ezilen İslam Ümmeti ve Filistin için savaşıyoruz" dedi..

İsrail'den savaş hazırlığı!

Ortadoğu'da İran ile İsrail arasında yeni bir çatışma ihtimali güçleniyor. ABD, Tahran yönetimiyle nükleer müzakereleri sürdürürken İsrail'de hükümet orduya savaşa hazır ol talimatı verdi.

Netanyahu'nun hedefi ABD ile birlikte İran'a karşı yeni bir savaş açmak, Allah Siyonizm'e fırsat vermesin.

Trump'tan İran itirafı!

Aslında savaşı bitirebilirdik, ama İsrail istedi ve ABD Başkanı Trump, İran savaşının hemen sonra erdirebileceğini ancak İsrail dahil bazı ülkelerin talebi üzerine operasyonları sürdürdüklerini açıkladı.

İran'ın askeri gücüne ağır darbe vurduklarını savunan Trump'ın sözleri, savaşın devamında İsrail'in etkisine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı..

Gazze'de kışın soğuk hava kendini gösterdi. Çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, sağanak yağış altında suyun içerisinde yaşam mücadelesi veriyor ve İslam dünyası ise, sıcacık yataklarında seyyir etmekle yetiniyor..

Han Yunus’ta dondurucu soğuk, yaşama hakkı olan küçücük bir çocuğun hayatını söndürdü.

Oysa onun hakkı soğukta ölmek değil, büyümek, oyun oynamak ve çocukluğunu yaşamaktı.

Bu bir doğal afetin kaçınılmaz sonucu değil; kuşatma, yıkım, yerinden edilme ve insani felaket koşullarının ortasında yaşanan önlenebilir bir insanlık dramıdır.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında insanlar yalnızca bombalarla ölmüyor. Açlık, soğuk, hastalık ve barınaksızlık da geride kalanların hayatını tehdit ediyor.

Bir çocuk daha soğuktan öldü!

Gazze'de çocukların yaşama hakkı bile korunamıyor!

Ey İslam dünyası! Bu küçücük bedenin hakkı bir mezar değil, sıcak bir yuva ve yaşayacağı bir çocukluktu değil mi?

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata