Emekli maaşlarına yönelik olası zam düzenlemesinde farklı seçenekler tartışılmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara’da gündeme gelen formüllere ilişkin değerlendirmesinde, tüm emeklilere eşit tutarda seyyanen zam yapılmasının bütçe açısından zor göründüğünü belirtti. Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oransal refah payının öne çıktığını, en düşük emekli aylığı alanlara ise prim gün sayısına göre kademeli iyileştirme yapılmasının değerlendirildiğini aktardı. Memur emeklilerinin seyyanen zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüksek refah payı beklentisine değinen Karakaş, Ankara'da konuşulan formülleri değerlendirdi. Her emekliye eşit miktarda seyyanen zam verilmesinin bütçe açısından mümkün görünmediğini belirten Karakaş, ağırlık kazanan seçeneğin oransal refah payı olduğunu söyledi. Karakaş ayrıca en düşük emekli maaşı alanlar için prim gün sayısına göre kademeli bir iyileştirme yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.