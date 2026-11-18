İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada savunma yapan Özgür Çelik’in iddialarına sert sözlerle karşılık verdi. Kurultay sürecinde Özgür Özel’i desteklediğini kabul eden Tugay, delegelerle görüşmeler yaptığını ancak kimseye menfaat vadetmediğini belirterek, “Hiç kimseyle etik ve ahlak dışı bir görüşme yapmadım” dedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada yaşanan tartışmalar büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkemede dile getirdiği iddialara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

“Günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyorum”

Davada suçlanan bazı siyasilerin açıklamalarını büyük hayretle takip ettiğini belirten Tugay, ortada herhangi bir kanıt veya başka bir ifade bulunmadığını savundu. Kurultayda partide değişim ihtiyacı olduğuna inandığı için Özgür Özel’in genel başkanlığını desteklediğini ifade eden Tugay, delegelerle görüşmeler yaptığını da kabul etti.

Ancak bu görüşmelerin siyasetin olağan işleyişi içinde gerçekleştiğini vurgulayan Tugay, hiçbir şekilde etik dışı bir pazarlığın içinde olmadığını öne sürdü.

“Hiç kimseye menfaat vadetmedim”

Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siyasetin normal işleyişi ve doğası gereği başka delegelerle görüşmeler yaptığım da gerçektir. Ama ben hiç kimseyle etik ve ahlak dışı bir görüşmeyi asla yapmadım. Hiç kimseye menfaat temin etmeyi vadetmedim ve böyle bir ahlaksızlığın bir parçası olmadım.”

Başka herhangi bir kişinin de böyle bir eylem gerçekleştirdiğine ilişkin bilgisi veya tanıklığı bulunmadığını daha önce defalarca dile getirdiğini belirten Tugay, davanın sonucunun henüz belli olmadığını hatırlattı.

“Vicdanım kabul etmiyor”

Kendilerini savunmaları gereken kişilerin davayı siyasallaştırdığını ileri süren Tugay, kendisinin günah keçisi ilan edilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Tugay, “Kendi masumiyetlerini savunmaları gereken bir noktada, telaş içinde davayı kendi elleriyle siyasallaştırıp beni adeta bir günah keçisi ilan etmeye çalışmalarını aklım almıyor, vicdanım kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, açıklamasıyla kurultay sürecindeki tutumunu savunurken, Özgür Çelik’in mahkemedeki iddialarına da açık şekilde karşı çıktı.