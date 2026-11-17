Loktev, alımların operatör, mühendis ve drone teknisyeni pozisyonları için yapıldığını belirtti. Bu pozisyonlar, İHA’ların kullanımı, bakımı ve teknik desteği gibi görevleri kapsıyor. Sözleşmeli hizmet süresinin bir yıl olduğu ve zorunlu askerlik yerine geçtiği ifade edildi.