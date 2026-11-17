Zorunlu askerlik iptal: Sözleşmeli İHA hizmeti getirildi
Dünyada savaş ve çatışma ortamı dalga dalga yayılırken krizin eşiğindeki ülkedeki zorunlu askerlik uygulaması iptal edildi. Yerine sözleşmeli İHA hizmeti getirildi.
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Dünyada savaş ve çatışma ortamı dalga dalga yayılırken krizin eşiğindeki ülkedeki zorunlu askerlik uygulaması iptal edildi. Yerine sözleşmeli İHA hizmeti getirildi.
Alımlar operatör, mühendis ve drone teknisyeni pozisyonları için yapılıyor. IT, elektronik, radyoteknik ve model uçak deneyimi olan adaylara öncelik verilecek.
Moskova Askerlik Şubesi Başkanı Maksim Loktev, TASS’a yaptığı açıklamada, başkentteki askerlik çağındaki gençlere zorunlu askerlik hizmeti yerine İHA birliklerinde bir yıllık sözleşme imzalama imkânı tanındığını söyledi. Loktev’e göre bu uygulama, gençlerin askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken aynı zamanda modern askeri teknolojiler alanında uzmanlaşmasını amaçlıyor.
Loktev, alımların operatör, mühendis ve drone teknisyeni pozisyonları için yapıldığını belirtti. Bu pozisyonlar, İHA’ların kullanımı, bakımı ve teknik desteği gibi görevleri kapsıyor. Sözleşmeli hizmet süresinin bir yıl olduğu ve zorunlu askerlik yerine geçtiği ifade edildi.
Aday seçiminde belirli alanlarda deneyim sahibi olanlara öncelik verilecek. Loktev’e göre IT, elektronik, radyoteknik ve model uçak (havacılık modelciliği) deneyimi olan adaylar öne çıkacak. Bu alanlardaki bilgi ve beceriler, İHA operatörlüğü ve teknisyenliği için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Rusya’da İHA birliklerinin önemi son yıllarda artıyor. Moskova’nın bu adımı, hem askerlik hizmetine olan ilgiyi artırmayı hem de teknolojiye yatkın gençleri İHA alanında uzmanlaşmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Uygulama, zorunlu askerlik yerine sözleşmeli hizmeti tercih edenler için yeni bir kariyer yolu da açıyor.
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