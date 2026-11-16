2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

Türkiye'de önümüzdeki beş yıl içerisinde milyonlarca sürücü belgesinin yenilenmesi gerekecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2027-2031 döneminde geçerlilik süresi sona erecek sürücü belgesi sayısı 13 milyon 230 bin 620 olarak hesaplandı. Aynı dönemde 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartının da yenilenmesi bekleniyor. Beş yıllık süreçte yenileme ihtiyacı bulunan kimlik kartı ve ehliyetlerin toplamı 58 milyon 798 bin 692'ye ulaşacak. 2026 yılı sonuna kadar geçerlilik süresi dolan 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Kimlik kartlarında bu sayı 112 bin 791 olarak açıklandı.