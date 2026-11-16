2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar
Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet ve kimlik yenileme takviminde kritik rakamlar açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 yıl sonuna kadar 374 bini aşkın sürücü belgesinin yenilenmesi gerekirken, 2027-2031 döneminde ise 58 milyonu aşkın kimlik ve ehliyet için büyük yoğunluk bekleniyor. Peki 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı yeni ve eski tip ehliyet yenileme ücretleri...