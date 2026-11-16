  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe ile de anılmıştı: Kartal'da Elanga sürprizi: Kiralık hamle AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme Kadını diri diri yakmaya çalışmıştı: O caninin cezası belli oldu! Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı! Terör devletinde yeni dönem başlıyor! Netanyahu sonrası ilk atama yapıldı İlahiyatçı Mustafa Karataş isyan etti: Niye kılı kıpırdamıyor kimsenin? Herkes şikayet ediyor, kimse dokunamıyor Meteoroloji'den bir kötü bir iyi haber! İstanbul’da önce kış sonra bahar havası Yıllardır suyun altındaki camide bir ilk: 30 yıl sonra ezan sesleri yankılandı KKTC liderinden muhalefete sert tepki! ‘Türkiye’den gelenler söyledi yerin dibine girdim’
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet ve kimlik yenileme takviminde kritik rakamlar açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 yıl sonuna kadar 374 bini aşkın sürücü belgesinin yenilenmesi gerekirken, 2027-2031 döneminde ise 58 milyonu aşkın kimlik ve ehliyet için büyük yoğunluk bekleniyor. Peki 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı yeni ve eski tip ehliyet yenileme ücretleri...

#1
Foto - 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

Türkiye'de önümüzdeki beş yıl içerisinde milyonlarca sürücü belgesinin yenilenmesi gerekecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2027-2031 döneminde geçerlilik süresi sona erecek sürücü belgesi sayısı 13 milyon 230 bin 620 olarak hesaplandı. Aynı dönemde 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartının da yenilenmesi bekleniyor. Beş yıllık süreçte yenileme ihtiyacı bulunan kimlik kartı ve ehliyetlerin toplamı 58 milyon 798 bin 692'ye ulaşacak. 2026 yılı sonuna kadar geçerlilik süresi dolan 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Kimlik kartlarında bu sayı 112 bin 791 olarak açıklandı.

#2
Foto - 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

2026 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 2026 yılında yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin ödemesi gereken toplam tutar 2 bin 115 TL olarak belirlendi. Belirlenen ücret, 1.690 TL değerli kağıt bedeli ve 425 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

#3
Foto - 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 2016 yılından önce düzenlenen çipsiz eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde ödenecek toplam tutar, ehliyet sınıfına göre farklılaşıyor. Başvurularda harç bedeline ek olarak değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli de tahsil ediliyor.

#4
Foto - 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

2026 yılı ücret tarifesine göre eski tip ehliyet yenileme bedelleri şöyle: A, Engelli A, A1, A2, F ve H sınıfları: 4.354,90 TL B ve Engelli B sınıfları: 8.869,60 TL B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, G ve M sınıfları: 13.386,20 TL

#5
Foto - 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların öncelikle başvuru randevusu alması gerekiyor. Randevu işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

#6
Foto - 2026 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte sınıf sınıf fiyatlar

Başvuru için randevu alındıktan sonra ilgili ücretlerin ödenmesi ve nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor. Ödemeler anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yapılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Gündem

Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
Yerel

Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Öte yandan Balıkçılar da bugün yine hava muhalefeti ne..
İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?
Aktüel

İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?

Batı Trakya Türk Azınlığının müftülük meselesini kaleme alan gazeteci yazar İlhan Tahsin, “Müftülük Sorununda Atina’nın Zaferi Mi, Yeni Bir ..
İspanya'da pes dedirten olay! Tam 14 yıldır her gün otoyoldan geçiyor ama tek kuruş ödemiyor!
Avrupa

İspanya'da pes dedirten olay! Tam 14 yıldır her gün otoyoldan geçiyor ama tek kuruş ödemiyor!

İspanya'da yaşayan bir sürücünün 2012 yılından bu yana kullandığı paralı otoyoldan tek kuruş ödeme yapmadan geçmeyi başarması ülke gündemine..
SPK'dan son dakika fon açıklaması! Hisse satışlarında yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem

SPK'dan son dakika fon açıklaması! Hisse satışlarında yeni detaylar ortaya çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiye kararı verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan halka açık şirket hisselerinin ge..
Tarlada izinsiz kazıya suçüstü! 6 tutuklama
Yerel

Tarlada izinsiz kazıya suçüstü! 6 tutuklama

Eskişehir Sivrihisar'da bir tarlada izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23