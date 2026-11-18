Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, zayıf küresel talep, Çinli üreticilerin artan pazar payı, yüksek enerji fiyatları, ABD'nin gümrük tarifeleri ve hızlanan yapay zeka entegrasyonu nedeniyle maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için kapsamlı yeniden yapılanma adımlarını sürdürüyor. Ülkenin önde gelen sanayi, otomotiv, lojistik, sigorta, telekomünikasyon ve finans kuruluşlarının son iki yılda açıkladığı ve 2026 yılı boyunca yeni paketlerle genişlettiği çok yıllı işten çıkarma planlarının Almanya ayağı yaklaşık 160 bin, küresel ölçekteki boyutu ise 200 bin pozisyonu aşıyor.