EY Almanya Yönetici Ortağı Jan Brorhilker, sanayideki istihdam daralmasına ilişkin değerlendirmesinde, sanayinin ciro açısından bir miktar zemin kazandığını ancak bunun geniş tabanlı bir yükselişten ziyade düşük seviyelerden gelen sınırlı bir toparlanma olduğunu belirtti. Alman hükümetinin 2026 yılı için öngördüğü yüzde 1,3'lük ekonomik büyüme ve oluşan iyimserliğin yeni istihdam oluşturmaya yetmediğini vurgulayan Brorhilker, şunları kaydetti: "Aksine, özellikle kilit sektörlerde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor. Otomobil üreticilerine bağımlı çok sayıda tedarikçi ve yan sektör bulunduğu için bu alandaki zayıflık tüm Alman sanayisini yavaşlatıyor. Şirketlerin başlattığı kapsamlı maliyet düşürme programları ve gelecek yıllarda yapay zekanın personel ihtiyacını azaltacak olması nedeniyle iş gücü piyasasında bir dönüş beklemiyoruz. Kesintiye gidildiğinde ilk olarak yeni iş ilanları iptal ediliyor ve bu durum en çok kariyerinin başındaki gençleri vuruyor." Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles de yapay zekanın önümüzdeki 15 yılda Almanya'da yaklaşık 800 bin işi dönüştüreceğini ve yeni istihdam alanları yaratacağını ifade ederken, İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) verileri her dört şirketten birinin yapay zeka kullandığını ve giriş seviyesi beyaz yakalı alımlarının yavaşladığını ortaya koyuyor.