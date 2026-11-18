Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın şüpheli sıfatıyla ifade vermesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Tayyar'ın soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çeken bir suçlamada bulundu.

“FON YOLSUZLUKLARIYLA MÜCADELE PALAVRALARI KENDİSİNİ KORUMAK İÇİNDİ”

Hüseyin Aygün, Şamil Tayyar'ın daha önce fon yolsuzluklarına yönelik yaptığı açıklamaları hedef alarak şu ifadeyi kullandı:

“Fon yolsuzluklarıyla mücadele palavraları, kendisini korumak içindi.”

Aygün'ün bu sözleri, Tayyar'ın fon soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından gündeme geldi.

ŞAMİL TAYYAR: AĞIR BİR İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM

Hakkındaki suçlamalara karşı çıkan Şamil Tayyar ise kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları reddetti.

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımda görmediğim, tanımadığım, bilmediğim, canlı olarak bile görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım insanların benimle ilgili akla hayale gelmeyen çirkin iddiaları... Ağır bir iftira ile karşı karşıyayım.”

Tayyar'ın açıklamasıyla birlikte fon soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalar ve bu suçlamalara verdiği cevap gündeme taşındı.