KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan GKRY’deki protestolara tepki: Nefret ve düşmanlık körükleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen protesto eylemlerinde Türk bayraklarının yakılmasına ve Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’ye yönelik sloganlarına tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, yaptığı açıklamada, protestolar sırasında Türk bayraklarının hedef alınarak yakılmasının GKRY’deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. GKRY Eğitim Bakanlığı’nın protestolara katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağına ilişkin resmî genelge yayımlamasına da dikkat çeken Ertuğruloğlu, bu uygulamanın söz konusu eylemlerin teşvik edildiğini gösterdiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, nefret ve düşmanlığın bizzat GKRY makamları tarafından körüklendiğini kaydetti.

ANAVATAN’IN DESTEĞİ İLE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ve egemenliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk Halkı’nın destansı varoluş mücadelesinin ve egemenliğinin sembolü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün onurundan ve egemenliğinden taviz vermeyeceğinin en somut ifadesidir. Kıbrıs Türk Halkı Anavatanı Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteği ile kendi Devleti çatısı altında özgürlük ve güven içinde yaşamını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

BARIŞA HİZMET ETMİYORLAR

GKRY’de gerçekleştirilen bu tür eylemlerin adadaki iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ve iş birliği zemini oluşturulmasına katkı sağlamayacağını ifade eden Ertuğruloğlu,“GKRY’nin bu yöndeki provokatif eylemlerinin adadaki iki Devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesine ve iş birliği zemini oluşturulmasına yardımcı olmayacağı açıktır. Bu vesileyle, gerçekçi bir anlaşmanın ancak adadaki iki ayrı halkın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tescil edilmesiyle mümkün olabileceğinin bir kez daha altını çiziyoruz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen protesto eylemlerinde Türk bayraklarının yakılmasına ve Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’ye yönelik nefret içerikli sloganlar atmasına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında Türk bayraklarının hedef alınarak yakılmasının GKRY’deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

GKRY Eğitim Bakanlığı’nın, protestolara katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağına ilişkin resmî bir genelge yayımlamasına da dikkat çekilen açıklamada, bu uygulamanın söz konusu eylemleri doğrudan teşvik ettiği ifade edildi. Açıklamada, nefret ve düşmanlığın bizzat GKRY makamları tarafından körüklendiği kaydedildi.

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının destansı varoluş mücadelesinin ve egemenliğinin sembolü olduğu vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının onurundan ve egemenliğinden taviz vermeyeceğinin altı çizildi. Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle kendi devleti çatısı altında özgürlük ve güven içinde yaşamını sürdüreceği belirtildi.

GKRY’deki bu tür provokatif eylemlerin adadaki iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ve iş birliği zemini oluşturulmasına katkı sağlamayacağı ifade edilen açıklamada, gerçekçi bir anlaşmanın ancak adadaki iki ayrı halkın egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tescil edilmesiyle mümkün olabileceği vurgulandı.

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