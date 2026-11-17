Zonguldak'ta dehşet anları: Kırmızıda geçen kamyon aracı biçti!
Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Kıyıcak mevkiinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta geçerek kavşaktan çıkış yapan A.Y.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarptı.
Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan İ.K. yaralandı.
Bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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