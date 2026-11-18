İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, bazı kamuoyu araştırma kuruluşlarının anket sonuçlarını aktararak, Türkiye'de insanların yüzde 70'inin sebepsiz yere gözaltına alınabileceği korkusu taşıdığını, takip edildiğini, işlemediği bir suçtan ya da kabahatten dolayı başına bir bela geleceğini düşündüğünü, vatandaşların mahkemeye düşerse asla hakkını alamayacağına kani olduğunu, karakola düşerse çıkamayacağından endişe ettiğini iddia etti.

Milyonlarca vatandaşın cebine giren asgari ücretin 28 bin lira olduğunu, açlık sınırının ise 38 bin lirayı aştığını, yıl sonunda ise bu sınırın 40 bin liraya varacağını dile getiren Dervişoğlu, bu durumu yıllardır konuştuklarını ve hiçbir şeyin değişmediğini kaydetti.

Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır. Bu sadece aritmetik değil insani bir mecburiyettir. Konuşmalarımızda okula giden çocuğun beslenme çantasından, ekmek arası peynirden örnek veriyoruz. Türk milleti gerçekten bunu hak ediyor mu? Çölde mi yaşıyoruz? Kutupta mı oturuyoruz? Bizi böyle yoksun yapan nedir değerli arkadaşlar? Kader mi? Bereketsiz topraklar mı? İklim krizi mi? Hayır hiçbiri değil, bunun sebebi kayyım rejimidir."

KELEPÇE YALANI

Fon soruşturmalarını "Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu" şeklinde nitelendiren Dervişoğlu, "Sözüm ona büyük operasyonlar yapıyorsunuz. Ama eli kelepçeli tek bir kişi, tek bir fotoğraf görmedik" değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, belediyelere operasyon yapılırken şüphelilerin kelepçelendiğini ve sevk zincirleriyle televizyonların önüne çıkarıldığını anlatarak, şunları kaydetti: "Buna benzer bir tek fotoğraf gördünüz mü? Kelepçe gazeteciye, kelepçe sanatçıya, kelepçe seçilmiş belediye başkanına, kelepçe sosyal medyada paylaşım yapan gençlere, kelepçe ormanını, ağacını koruyana. Kelepçe Türk milletine vuruldu hep. Türk milletinin alın teriyle doldurduğu hazineyi soyanlara kelepçe yok? Ben de en az onlar kadar masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının ne olduğunu biliyorum. 'Neden bu fotoğraflar yok, görüntüler servis edilmiyor?' dediğimizde onların lekelenmeme hakları varmış. O kadar lekeli işler yapmışlar ama lekelenmeme hakları varmış. Peki, rakip gördüğünüz insanlara düşman muamelesi yaparak, kameraların önünde dizip, boy boy görüntülerini, fotoğraflarını servis ettirerek onları neden lekelediniz? Üzerinde gizlilik kararı olan soruşturmalarda, gizli tanıkların iftiralarını ve sahte belgeleri el altından basına servis edip yandaş kanallarınızda haftalarca tartıştırırken insanların onurlarını korumak hiç aklınıza gelmedi mi?"