Alparslan Kuytul ayağını tozu ile KHK TV’ye açıklamalarda bulundu! FETÖ'cü teröristler için 'Kandırılmış saf Müslümanlar' dedi
Alparslan Kuytul ayağını tozu ile KHK TV’ye açıklamalarda bulundu! FETÖ'cü teröristler için 'Kandırılmış saf Müslümanlar' dedi
Fenerbahçe'ye 'Garry Rodrigues' şoku!
PFDK, Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. ..
Eski bakan Suat Kılıç o partiye katılıyo..
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın parti kurma heveslisi eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın p..
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Cübbeli Ahmet Hoca’dan çok kritik uyarı: Yemin ediyorum beni kıtır kıtır keserler
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, verdiği sohbette 'Bölünmeyelim' uyar..
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Servis otobüsü bir anda ateş topuna döndü
Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri almaya giden sürücünün yönetimindeki servi..
Güncel
Alparslan Kuytul ayağını tozu ile KHK TV’ye açıklamalarda bulundu! FETÖ'cü teröristler için 'Kandırılmış saf Müslümanlar' dedi
Cezaevinden çıktıktan sonra ayağının tozuyla FETÖ'cülerin Youtube'daki propaganda kanalı KHK TV'ye k..
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Metin Külünk’ten CHP’ye Kanal İstanbul cevabı!
AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk Akşam Baskısı programında, CHP’nin karşı çıktığı Kanal İsta..
Hayat-Aktüel
Böyle vicdansızlık görülmedi! Üzerinden arabayla geçti arkasına bile bakmadan kaçtı
İzmir'in Balçova ilçesinde, annesi ile yolun karşısına geçtikten sonra ayakkabısının bağını bağlamak..
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Alparslan Kuytul ayağını tozu ile KHK TV..
Cezaevinden çıktıktan sonra ayağının tozuyla FETÖ'cülerin Youtube'daki propaganda kanalı KHK TV'ye k..
Cumhurbaşkanı Erdoğan "asker göndeririz"..
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile 29 Kasım'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mut..
Af ne zaman çıkacak? Ceza indirim af yas..
Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından merak edilm..
CHP'li Tunç Soyer FETÖ'den tutuklu Burak..
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a bir destek de CHP'li Tunç Soyer'den ge..
Şehir Üniversitesi kapatılacak mı? YÖK’t..
Şehir Üniversitesi kapatıldı mı? Son dakika haberine göre Şehir Üniversitesi’nin durumuna ilişkin YÖ..
Zonguldak'ta yemek yedikten sonra rahats..
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler..
Muğla'da otel marketinde feci yangın!
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir otelin marketinin çatısında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan..
Ölü bulunan dağcının eşi yürekleri sızla..
Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba ..
Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motos..
Aydın'da, beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Bıçkıdan fırlayan odun sonu oluyordu!..
Bursa'da odun kesen şahıs, bıçkıdan fırlayan parçanın omzuna saplanması sonucu yaralandı. Hastaneye ..
YazarlarHepsini Görüntüle
CHP’li Yarkadaş’tan skandal sözler! ‘Ter..
HDP'li Selçuk Mızraklı'nın görevden alınıp yerine kayyım atanmasını eleştiren CHP'li Barış Yardakaş,..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre temasları..
Cenevre temasları sonrası gazetecilerle bir araya gelen Erdoğan, ‘Güvenli bölge’ ile ilgili bir soru..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Kanada'da Müslümanlar dini sembol yasağı..
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Quebec eyaleti yönetimince hazırlanarak haziranda yasalaş..
ABD'de erişkin nüfusun yarısı 2030'a kad..
ABD'de yürütülen araştırma, 2030 yılına kadar erişkin nüfusun yarısının obez olabileceğini ortaya ko..
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Antalyaspor'a sürpriz genç yetenek Simen..
Antalyaspor, Norveç 2.Lig takımlarından Ham-Kam'da top koşturan 19 yaşındaki genç yetenek Simen Bolk..
Trabzonspor Altay maçı kaç kaç bitti? Zi..
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor evinde Altay ile karşılaştı. Futbolseverler ..
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Kuşkonmaz dikeni faydaları
Kuşkonmaz dikeni faydaları var mı? Kuşkonmaz dikeni nedir? Halk arasında "kuşkonmaz dikeni böbrek ta..
Kolay sodalı karnabahar kızartması
Galeta unlu ve sodalı karnabahar kızartması nasıl yapılır? Sodalı galeta unlu karnabahar kızartmasın..
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Addison hastalığı (Adrenal yetmezlik) ne..
Addison hastalığı (Adrenal yetmezlik) nedir? Son derece nadir görülen adrenal yetmezlik hastalığını ..
Bursaspor BB Erzurumspor maçı kaç kaç bi..
Bursaspor BB Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında Bursaspor evinde..
Şeyh Muhammed Muta el Haznevi kimdir? Ha..
Şeyh Muhammed Muta (k.s) Şeyh Ahmed el-Haznevî’nin torunlarındandır. Şeyh Muhammed Muta el Haznevi’n..
Metin Külünk’ten CHP’ye Kanal İstanbul c..
AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk Akşam Baskısı programında, CHP’nin karşı çıktığı Kanal İsta..
Böyle vicdansızlık görülmedi! Üzerinden ..
İzmir'in Balçova ilçesinde, annesi ile yolun karşısına geçtikten sonra ayakkabısının bağını bağlamak..
Af ne zaman çıkacak? Ceza indirim af yas..
Ceza indirimi af yasası son dakika haberleri binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından merak edilm..
CHP'li Tunç Soyer FETÖ'den tutuklu Burak..
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a bir destek de CHP'li Tunç Soyer'den ge..
Suat Kılıç kimdir, nerelidir? Suat Kılıç..
Suat Kılıç’ın Ali Babacan’ın kuracağı partiye katılacağı iddiası sonrası Suat Kılıç’ın kim olduğu me..
Katiller masumların üzerine yine bomba y..
Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımana devam ediyor. Türk askeri ..
Perşembe akşamı yapılacak ibadetler
Perşembe akşamı yapılması gereken ibadetler neler? Dinimizce perşembe gecesi mübarek gecelerden biri..
Diyanet personel alımı | Diyanet persone..
Diyanet personel alımı son dakika haberi. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zama..
Kuşkonmaz dikeni faydaları
Kuşkonmaz dikeni faydaları var mı? Kuşkonmaz dikeni nedir? Halk arasında "kuşkonmaz dikeni böbrek ta..
Şehir Üniversitesi kapatılacak mı? YÖK’t..
Şehir Üniversitesi kapatıldı mı? Son dakika haberine göre Şehir Üniversitesi’nin durumuna ilişkin YÖ..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) per..
İBB sağlık personeli alımı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kariyer İstanbul üzerinen personel ..
Paramparça olan bu araçtan yara almadan ..
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atıp metrelerce sürüklendi. Sürücü adeta parçalar..
Kuruluş Osman'da sürpriz gelişme! O isim..
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle milyonlarca kişiyi yine..
Başakşehir Hekimoğlu maçı kaç kaç bitti?..
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Başakşehir evinde Hekimoğlu ile karşılaştı. Futbolseverl..
AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt y..
Eğitim yaşantılarına Açıköğretim Lisesi’nde devam edenler; kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. ..
EKPSS tercihleri 2019 ne zaman yapılacak..
EKPSS tercihleri 2019 ne zaman yapılacak? Engelli vatandaşların merakla beklediği EKPSS tercih kılav..
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