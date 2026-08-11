Yaşam
Yaz ortasında dağlar
beyaza büründü
Ardahan’da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde dikkat çekici manzaralar oluşturdu...
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Yaşam
Yaz ortasında dağlar
beyaza büründü
Ardahan’da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde dikkat çekici manzaralar oluşturdu...
Gündem
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan Terörsüz Türkiye s..
Güncel
Doğal gazı açtı, ilaç içti, bileklerini kesti! İntihar eden kadın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaralı kurtarıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın önce doğal gazı açtı, ardından ilaç içip bileklerini keser..
Gündem
Anne yunusun yürek
burkan vedası
Avustralya açıklarında kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. “Fraggle” adlı anne yunus..
Hayat-Aktüel
Genç İHH’nın Muhabbet Okulu Yaz Programı tamamlandı
İstanbul Genç İHH tarafından düzenlenen 2026 Muhabbet Okulu Yaz Programı, Süleymaniye Camii’nde gerç..
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü mesajında "Anafartala..
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında görev alan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam..
Akit gazetesi, Kudüs’te bulunan Türk turist kafilesine bir Ermeni’nin tahrikleriyle İsrail güvenlik ..
TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tekli..
Ümraniye Belediyesi, gençlerin üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve eğitim yolculuklarını d..
Ordu Gölköy'de kontrolden çıkan patpatın fındık bahçesine devrilmesi sonucu araçta bulunan Nursel Ko..
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, ağaçtan düşerek yaralanan şahsa yakl..
Bartın'da bir şahıs evinin bahçesinde kafası çekiçle ezilmiş, boğazında halat ve üzerine ağaç dallar..
TÜMOSAN Konyaspor, Arthur Masuaku'yu transfer etti. Masuaku, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeşil-beya..
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpığı kazada korkunç bir sonla bitti. Yanan aracın için..
YazarlarHepsini Görüntüle
CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in adaylık döneminde sarf ettiği sözler, rüşvet skandal..
Yeni Parti (YP) için toplanan bağışlarla YP Genel Başkanı Özgür Özel’e lüks araç alınacağını iddia e..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Yunanistan'da son dönemdeki yangınlarda 118 bina kullanılamaz hale geldi. Ayrınca Yunanistan Sivil K..
Sosyal medyada 12 Ağustos 2026'da yerçekimi kaybolacağına yönelik öne sürülen iddialar üzerine, Amer..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Napoli'nin peşinde olduğu Gabriel Jesus için Fenerbahçe'nin devreye girmesi İtalyan ekibinde paniğe ..
Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları özel bir tanıtım videosuyla taraftarların beğ..
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Kadın Aile HaberleriHepsini Görüntüle
Malatya’da meme kanseri hastalarına yönelik tedavilerde dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Ayn..
Birçoğumuzun evinde kurumuş orkide vardır; ne atmaya kıyabiliriz ne de tekrar çiçek açacağına inanır..
KarikatürHepsini Görüntüle
DEM Partili Iğdır Belediyesi’nin temel atma töreninde iki tane koyun kesildi ve pişirildi. Ancak koy..
Esenyurt’ta düğün sonrasında çıkan tartışma sokağa taştı. İki grup sopa, tekme ve tokatlarla birbiri..
Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol 390 kilometrekarelik alana yayıldı. Gemideki pe..
ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. ..
Malatya’da meme kanseri hastalarına yönelik tedavilerde dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Ayn..
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik teline konan karganın "Allah" diye bağırdığı anlar, cep tel..
Napoli'nin peşinde olduğu Gabriel Jesus için Fenerbahçe'nin devreye girmesi İtalyan ekibinde paniğe ..
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatımoğulları ve Bakırhan muhalefet kulisine geldiler. Bu sırada MHP G..
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kamerasın..
Adana’da yaşayan Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde bıçak..
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na yönelik far..
Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik skandal ifadeler kullanan ve dün çok sayıda suçlamayla gözaltına..
CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’e ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayılan bir video gü..
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kargo aracında henüz sebebi bilinmeyen şekilde yangın çı..
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1993-1995 yılları arasında karasal vericilerle yayın yapan yerel televizy..
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını d..
Malatya'da okuma yazması olmayan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Yusuf Saraç, iddiaya göre amc..
Edirne'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana yayıldı..
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 1. yılında, sosyal medya hesabın..
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde panelvan araçla virajı alamayarak kaldırıma çıkan sürücü, alkolmetre..
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