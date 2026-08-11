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Yaralı halde bulunmuştu! Tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı

Yaralı halde bulunmuştu! Tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı
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Bellona'da üst düzey atama
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Fabrikada alevler yükseldi! Söke'de korkutan depo yangını!
Konya’da yeni sanayi dönemi başladı! Üretim üssünün temeli atıldı

Konya’da yeni sanayi dönemi başladı! Üretim üssünün temeli atıldı
Fındık bahçesine yuvarlandı! Patpat kazasında sürücünün eşi hayatını kaybetti

Fındık bahçesine yuvarlandı! Patpat kazasında sürücünün eşi hayatını kaybetti
Ağaçtan düşen Şırnaklı, yol olmadığı için 1 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Ağaçtan düşen Şırnaklı, yol olmadığı için 1 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı
Ev arkadaşını kafasını çekiçle ezerek öldürdü

Ev arkadaşını kafasını çekiçle ezerek öldürdü
Süper Lig ekibinden Masuaku sürprizi

Süper Lig ekibinden Masuaku sürprizi
Çorlu'da korkunç kaza: Aracının içinde yanarak öldü

Çorlu'da korkunç kaza: Aracının içinde yanarak öldü
Lavaboya döktükleri madde bir anda patladı! Market savaş alanına döndü

Lavaboya döktükleri madde bir anda patladı! Market savaş alanına döndü
Kayserispor’da ayrılık! Youssef At Bennasser ile yollar ayrıldı

Kayserispor’da ayrılık! Youssef At Bennasser ile yollar ayrıldı
Emlak Katılım 2026 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı!

Emlak Katılım 2026 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı!
Ağustos ve Turkuaz!

Ağustos ve Turkuaz!

Haber Akışı

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09:32
Yaz ortasında dağlar beyaza büründü
00:01
T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
22:53
Eğer gerçekleşirse Irak petrolünden para basacaklar
22:47
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
22:29
Doğal gazı açtı, ilaç içti, bileklerini kesti! İntihar eden kadın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaralı kurtarıldı
20:57
Anne yunusun yürek burkan vedası
05:58
9 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
20:34
İletişim Başkanı Duran'dan Anafartalar Zaferi mesajı
18:21
Genç İHH’nın Muhabbet Okulu Yaz Programı tamamlandı
17:12
Karısını öldürüp 15 yıl yattı! Çıkar çıkmaz annesini öldüresiye dövdü
16:52
Iğdır Belediyesi'nde tepki çeken yemek kararı
16:16
Sokak savaş alanına döndü: Kadınlı erkekli grup birbirine girdi!
16:09
Gemiden petrol sızıyor
15:55
ASELSAN’dan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi paylaşımı
15:41
Malatya'da gün içinde 4 meme kanseri hastasına 4 farklı tedavi uygulayan doktorlar bunu yaptı
15:18
zikir çeken Karga! Tele konup ‘Allah’ diye bağırdı
13:17
Geri dönecek mi? Fenerbahçe korkusu Napoli'ye bunu da yaptırdı! Olmayacak şey oldu bile...
13:22
DEM Partililer MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı
12:43
İnşaat şantiyesinde korkutan hortum
12:37
Önce tehdit edip, kefen gönderdi… Cani adam eski eşini 8 yerinden bıçakladı
Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu
11 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
10 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Ülke ihya olacak: 6 kilometrelik kesintisiz devasa altın yatağı bulundu
Suriye’de MEB lise sınavları mezuniyet töreni Türkiye ve Türkçe olması gereken yerde
Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!
Yazıcıoğlu suikastı: 17 yıllık düğümü radar raporu çözecek!
Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar
Sonunda daha fazla dayanamayıp "Tamam" dediler: 13 adet S-400 füzesi koptu geliyor
Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı
Çin İngiliz donanmasına sızdı!
Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak
Fatih Erbakan’dan dumura uğratan "Mekke Anlaşması" iddiası! Yeniden Refahlıların bile ağzı bir karış açık kaldı
Ve sonunda dev üretim hamlesi geldi: Savaş uçağı kapasitesi ikiye katlanacak
B planları yok, çok büyük sıkıntıya girdiler: 'Çare Türkiye' deyip Ankara'nın kapısını çalmaları an meselesi
İsrail'in uykularını kaçıran liste: İşte dünyanın en güçlü İslam orduları!
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk açıklama
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum
Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz
Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi
Türkiye ile arayı yeni yeni düzelten Fransa’yı gözlerine kestirdiler! Altıncı nesil savaş uçağı için ortak olacaklar
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Küresel dengeleri sarsacak ittifak için dikkat çeken çıkış: "Türkiye paktın beyni ve sanayi üssü olacak"
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Özgür Özel HA-VET dedi! Yeni Parti'de yasaya hayır diyenlerin sayısı 31 oldu

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Yaşam

Yaz ortasında dağlar
beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde dikkat çekici manzaralar oluşturdu...

Yaz ortasında dağlar beyaza büründü

Gündem

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan Terörsüz Türkiye s..

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

Güncel

Doğal gazı açtı, ilaç içti, bileklerini kesti! İntihar eden kadın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaralı kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın önce doğal gazı açtı, ardından ilaç içip bileklerini keser..

Doğal gazı açtı, ilaç içti, bileklerini kesti! İntihar eden kadın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaralı kurtarıldı

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Anne yunusun yürek
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Avustralya açıklarında kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. “Fraggle” adlı anne yunus..

Anne yunusun yürek burkan vedası

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Genç İHH’nın Muhabbet Okulu Yaz Programı tamamlandı

İstanbul Genç İHH tarafından düzenlenen 2026 Muhabbet Okulu Yaz Programı, Süleymaniye Camii’nde gerç..

Genç İHH’nın Muhabbet Okulu Yaz Programı tamamlandı

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Karısını öldürüp 15 yıl yattı! Çıkar çıkmaz annesini öldüresiye dövdü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki kadının oğlu tarafından sopa ile dövüldüğü anlar cep tel..

Karısını öldürüp 15 yıl yattı! Çıkar çıkmaz annesini öldüresiye dövdü

Gündem Haberleri

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İletişim Başkanı Duran'dan Anafartalar Zaferi mesajı
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İletişim Başkanı Duran'dan Anafartalar Z..

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü mesajında "Anafartala..
İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti
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İran'a saldırı için gönderilen ABD gemis..

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında görev alan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam..
Yahudiler rahatsız olsa da Kudüs’e sahip çıkacağız
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Yahudiler rahatsız olsa da Kudüs’e sahip..

Akit gazetesi, Kudüs’te bulunan Türk turist kafilesine bir Ermeni’nin tahrikleriyle İsrail güvenlik ..
Çerçeve Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülüyor
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Çerçeve Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisy..

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tekli..
Ümraniye'de gelecek gençlerle şekilleniyor
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Ümraniye'de gelecek gençlerle şekilleniy..

Ümraniye Belediyesi, gençlerin üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve eğitim yolculuklarını d..
İsrail'den Gazze masasında Türkiye hazımsızlığı! Ateşkes haritasındaki maddelere şok itiraz!
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Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasında Tel Aviv yönetiminden..
Fındık bahçesine yuvarlandı! Patpat kazasında sürücünün eşi hayatını kaybetti
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Ev arkadaşını kafasını çekiçle ezerek öldürdü
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Ev arkadaşını kafasını çekiçle ezerek öl..

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Çorlu'da korkunç kaza: Aracının içinde y..

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpığı kazada korkunç bir sonla bitti. Yanan aracın için..
Lavaboya döktükleri madde bir anda patladı! Market savaş alanına döndü
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Lavaboya döktükleri madde bir anda patla..

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11 Ağustos 2026

Terörsüz Türkiye’den Mekke İttifakı’na
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İttihat Terakki, (İsmail) Enver Paşa ve Bediüzzaman..! (2)
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11 Ağustos 2026

Terörsüz Türkiye’den esas rahatsızlık ne? Samimiyetle sorgulayalım..
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Hey gidi Koca Galatasaray hey...
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11 Ağustos 2026

Milli şuur yüklü dava insanı D. Mehmet Doğan
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Prof. Dr. Yusuf Özertürk

11 Ağustos 2026

Allah’ın Nizamı İslâm -59-
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Refik Tuzcuoğlu

11 Ağustos 2026

Coğrafyanın yeni ekseni
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Sözde değil, özde Müslüman olmak
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Yüksel Tokur

Yüksel Tokur

11 Ağustos 2026

Böyle olur trafik polisinin Cuma hutbesi!

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Eğer gerçekleşirse Irak petrolünden para basacaklar

Eğer gerçekleşirse Irak petrolünden para basacaklar
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Gemiden petrol sızıyor
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Yunanistan'da büyük felaket

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Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'..

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son özel maçında İspanyol ekibi Villarreal il..

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Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor
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Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatlığı..
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "ihaleye fesat..
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Iğdır Belediyesi'nde tepki çeken yemek k..

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Sokak savaş alanına döndü: Kadınlı erkek..

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Gemiden petrol sızıyor
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Gemiden petrol sızıyor

Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol 390 kilometrekarelik alana yayıldı. Gemideki pe..
ASELSAN’dan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi paylaşımı
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ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. ..
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İnşaat şantiyesinde korkutan hortum
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İnşaat şantiyesinde korkutan hortum

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kamerasın..
Önce tehdit edip, kefen gönderdi… Cani adam eski eşini 8 yerinden bıçakladı
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Önce tehdit edip, kefen gönderdi… Cani a..

Adana’da yaşayan Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde bıçak..
Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular!
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Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak payda..

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Arama görüntüleri yayınlandı! Ultraslan liderinin evinden servet çıktı
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Arama görüntüleri yayınlandı! Ultraslan ..

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik skandal ifadeler kullanan ve dün çok sayıda suçlamayla gözaltına..
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Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik ..

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Sarıkamış'ta kargo aracı alevlere teslim oldu
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Sarıkamış'ta kargo aracı alevlere teslim..

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kargo aracında henüz sebebi bilinmeyen şekilde yangın çı..
Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
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Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayın..

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1993-1995 yılları arasında karasal vericilerle yayın yapan yerel televizy..
İletişim Başkanı Duran'dan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
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İletişim Başkanı Duran'dan cumhurbaşkanı..

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını d..
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Vicdansız amcadan alçak oyun! Elektrik a..

Malatya'da okuma yazması olmayan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Yusuf Saraç, iddiaya göre amc..
Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapatıldı! Edirne'de korkutan yangın!
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Alevler ormana sıçradı yol ulaşıma kapat..

Edirne'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana yayıldı..
Bakan Kurum’dan 1. yılında Sındırgı depremi paylaşımı
Güncel

Bakan Kurum’dan 1. yılında Sındırgı depr..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 1. yılında, sosyal medya hesabın..
Alkolmetreyi üflemedi 350 bin lira ceza yedi
Yerel

Alkolmetreyi üflemedi 350 bin lira ceza ..

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde panelvan araçla virajı alamayarak kaldırıma çıkan sürücü, alkolmetre..
Soğan deposunda 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Soğan deposunda 150 kilo uyuşturucu ele ..

Ankara’nın Haymana ilçesinde soğan yüklü tırdan yaklaşık 150 kilogram metamfetamin çıktı. Edinilen ..
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