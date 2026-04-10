T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İ L A N
Sayı: 2025/397 Esas
06.04.2026
Konu: Gaiplik hk.
DURAN KELİKÇİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RIZA KELİKÇİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 54463000282
ADI SOYADI : RIZA KELİKÇİ
BABA ADI : VELİ
ANA ADI : SEÇMEN
DOĞUM TARİHİ : 08/01/1970
DOĞUM YERİ : TOKAT
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02444189