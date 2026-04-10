  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar! Flaş gelişme: Masonlara kayyım atandı 'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı Dünyayı sarsacak gelişme: Uçaklar artık havalanamayabilir Lucescu’nun cenazesinde sürpriz isimler Kurt hoca artık yok Bağlanma kaygısı: Çinli profesörler araştırdı: Gençlerde kısa video bağımlılığının nedeni buymuş Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz
Gündem
7
Yeniakit Publisher
ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi
Haber Merkezi

ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

Ortadoğu'daki savaştaki tutumu nedeniyle ABD'nin tehditlerine maruz kalan İspanya'dan Türkiye çıkışı geldi. İspanya Başbakan Yardımcısı Carlos Cuerpo, yeni dönem için ''Türkiye'' dedi.

2
#1
Foto - ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Madrid'de yabancı basına verdiği özel demeçte Türkiye ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi. Cuerpo, Orta Doğu'daki dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte Türkiye'yi stratejik bir fırsat alanı olarak işaret ederken, ABD Başkanı Trump'ın İspanya'ya yönelik tehditlerini de yanıtsız bırakmadı.

#2
Foto - ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

Bakan Cuerpo, Madrid'deki Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanlığı binasında Anadolu Ajansı (AA) ve bir grup yabancı basına özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye ile kurumsal ve hükümet düzeyinde gerçekten mükemmel bir ilişkimiz var." diyen İspanyol bakan, birkaç ay önce Türkiye'ye gittiğini, önemli sayıda İspanyol şirketi ve yatırımcının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bunu daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

#3
Foto - ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

Cuerpo, Türkiye ve İspanya'nın özellikle dış politikalarındaki yakınlığının diğer ikili ilişkilere de olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Çok uyumlu bir ortak vizyon var. Bu ikili ilişkileri güçlendiriyor. Her iki ülkedeki şirketler varlıklarını güçlendirmek istiyor. Özellikle yeni dönemde bu daha da belirgin hale gelecektir. Türkiye'nin İspanyol şirketler için cazip bir fırsat penceresi olduğuna inanıyorum. Yaptığımız çalışmalar ve çabalar bunun için." dedi.

#4
Foto - ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

Diğer yandan ABD'nin İran'a yönelik saldırılara destek vermediği için ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ticari ilişkilerin kesilmesi" başta olmak üzere bazı tehditlere maruz kalan İspanya'nın bu ülke ile olan mevcut ilişkilerini de değerlendiren Cuerpo, "ABD ile aynı şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir tehdit görmedik." açıklamasında bulundu.

#5
Foto - ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

Bakan Cuerpo, gerek AB gerekse ABD'nin mevcut anlaşmaları sürdürdüğünü, İspanya'nın da ABD ile olan ilişkilerini güçlendirmek istediğini, kısa bir zamanda Boston'da ticaret ofisi açarak buradaki İspanyol şirketlere yardımlarını artıracaklarını söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu ülkenin verdiği karşılıkla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların nereye gideceğinin bilinmediğini belirten İspanyol bakan, "ateşkes ile birlikte başlayan müzakerelerin nasıl sonuçlanacağının, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağının, enerji akışının garanti edilip edilmeyeceğinin halen belirsiz olduğunu" vurguladı.

#6
Foto - ABD 'sizi bitiririz' diye tehdit etmişti! Onlar 'Türkiye' dedi

İspanya'nın doğal ve temel ticaret ortakları olduğunu, AB'nin temel ilkelerini savunduklarını dile getiren Cuerpo, şu değerlendirmelerde bulundu: "AB'nin ikili ticari ilişkilerini çeşitlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni coğrafi, uluslararası ve ekonomik dönemde İspanya önemli bir aktör, oyuncu olmak istiyor. Önemli aktörden kastım, uluslararası alanda kilit ortaklar ve önemli oyuncularla dengeli ilişkiler kurabilmek ve serbest ticaret anlaşmalarımız olan ortak sayısını artırarak olabildiğince çeşitlilik sağlamaktır. Bu yüzden Mercosur, Hindistan, Avustralya, Endonezya ile anlaşmalar önemlidir. Biz tek değiliz." İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 11-15 Nisan'da Çin'e yapacağı ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Cuerpo, Çin ile ticaret açığının düşürülmesi için çalıştıklarını kaydetti. İspanya'nın Çin ile ticaret açığı, ithalattaki yüzde 11'lik keskin artışın etkisiyle 2025 yılında 42 milyar avroyu aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Körükleyici unsur da Yunanistan'dır.

Trump bizi tehdit etmiyor ,bizi seviyor...

Bilin bakalım niye..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23