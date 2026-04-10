SON DAKİKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Sumud filosu çıkışı! "Zulme karşı hukuk savaşı başladı!"

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud filosuna yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın yargılama aşamasına geçmesini "tarihi bir adım" olarak nitelendiren Gürlek, Türk adaletinin uluslararası hukuk çerçevesindeki kararlılığının altını çizdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik işgal rejimin barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama süreci başlamıştır." dedi.

Bakan Gürlek, "Görev yaptığım dönemde başlattığımız bu tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesi, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz." diyen Gürlek, "Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin; sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

